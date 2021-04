Vyhoštěni byli tak nakvap, že po příletu do vlasti někteří vlastně nemají kam složit hlavu. Pokud skutečně nemají kam jít, mohou zatím zůstat na zámku Štiřín na Praze-východ, informoval ministr na twitteru. „Měli jen 24 hodin, aby se sbalili a odjeli do České republiky, kde mnozí nemají zajištěné bydlení,“ konstatoval. S ujištěním, že o své lidi se stát postará.

Přivítal jsem na @mzvcr naše diplomaty vyhoštěné z Moskvy. Měli jen 24h, aby se sbalili a odjeli do ČR, kde mnozí nemají zajištěné bydlení. Ale o naše lidi se postaráme, bydlet mohou zatím třeba na Štiříně. A o odpovídající práci pro ně nouze není, buď na MZV, nebo v zahraničí. pic.twitter.com/3AuXLkpmjr — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) April 23, 2021

Útočištěm se jim tak má stát barokní stavba kousek od Kamenice či Velkých Popovic, využívaná jako hotel a kongresové prostory, se sportovním zázemím a obklopená parkem i rybníky. V minulosti se tam mimo jiné natáčel snímek V zámku a podzámčí na motivy Boženy Němcové; z novější doby je pak známá takzvaná štiřínská aféra, spojená se snahami vytvářet kompromitující materiály a odčerpávat peníze ze státního rozpočtu. V minulosti představitelé státu uvažovali i o tom, že by zámek mohl být prodán.

Podle všeho však ti navrátilci z Moskvy, pro něž se Štiřín stane dočasným řešením, dlouho na zámku nezůstanou. Vydají se do nových působišť nebo si najdou stálejší bydlení. Naznačují to alespoň další ministrova slova: „O odpovídající práci pro ně nouze není: buď na ministerstvu zahraničních věcí, nebo v zahraničí. Ani finanční problémy by neměly být aktuální: zatím dostávají stejný plat, jako kdyby sloužili v zahraničí.