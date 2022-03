Potvrzuje, že ženy s dětmi mají mezi nově příchozími drtivou převahu. Právě dětí a mladých lidí ve věku do 18 let, jichž je evidováno 12 691, je mezi novými příchozími nejvíc: jejich podíl dosahuje 45 procent. Téměř stejně vysoké procento – 42 procenta – zaujímají ženy od 18 do 65 let, jichž hejtmanka připomíná 11 878.

Dospělých mužů v produktivním věku, přesněji ve stáří od 18 do 65 let, je desetina: 2696, což představuje 9,5 procenta. Seniorů ve věku od 66 let výš pak podle hejtmančiných údajů přišly poměrně nízké počty: 256 mužů a 738 žen. Pecková současně připouští, že současné uprchlické vlny využilo i několik stovek lidí – zřejmě především mužů – kteří zde pobývali už dříve, před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. Jestliže sem přišli, aby pracovali načerno, jejich nynější zlegalizování pobytu vnímá Pecková jako přínos pro naše hospodářství.

„Šedá ekonomika oslabí, budou platit daně, přestanou třeba odevzdávat provize,“ naznačila hejtmanka výhody. S upozorněním, že pracovních míst dlouhodobě neobsazených občany České republiky je v kraji přes než 63 tisíc (na sklonku února dokonce úřady práce v kraji evidovaly 67 384 volných pracovních míst.

Čísla kolem dětí uprchlíků pak vidí pozitivně, a to z celorepublikového pohledu očima ekonoma, také náměstek hejtmany Věslav Michalik (STAN). Zdůrazňuje, že pokud se rozhodnou zůstat, vystudovat a pak i dále žít, tím, jak budou děti vyrůstat a stávat se produktivní, se prvotní zátěž stane dobře zhodnocenou investicí.

Jestliže přijde z Ukrajiny sto tisíc obyvatel v průměrném věku deset let, pro začátek Michalik v souvislosti s přídavky na děti, příspěvky na bydlení, platbami za zdravotní pojištění a náklady bezplatného vzdělání v České republice hovoří o zátěži pro fiskální systém odhadované na pět miliard ročně. Viditelná změna pak bude patrná se zapojováním těchto lidí na český pracovní trh.

„V roce 2030 bude schopno vydělávat cca 30 procent z nich,“ poznamenal Michalik, jenž z průměrné mzdy odvozuje jejich přínos vyčíslený na zhruba osm miliard korun v podobě daně z příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení – nicméně upozorňuje, že pokud by zde tito mladí lidé opravdu zůstali žít, státu od nich poplynou i další příjmy: budou platit daň z přidané hodnoty a spotřební daň. „Pokud v roce 2035 bude pracovat 70 procent z nich, vybere fiskál z daně z příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení cca 18 miliard korun navíc,“ poznamenal Michalik. K roku 2040 pak v případě produktivního zapojení prakticky všech nyní přišedších dětí počítá s ročním přínosem ve výši 26 miliard k tomu – plus výnos z výběru daně z přidané hodnoty a spotřební daně ještě k tomu navíc.

Ohlasy, které Michalik sklidil na twitteru, jsou různorodé. Nechybí například názor, že ukrajinské děti by měly být především nadějí pro budoucnost Ukrajiny. S tím Michalik souhlasí. „Bude jen dobře, když se vrátí; pro nás i pro Ukrajinu. Chci jen ukázat, že když se nevrátí, tak to má svůj pozitivní ekonomický rozměr pro dnešní seniory,“ uvedl s tím, že takovéto propočty podle něj mohou u nás přesvědčit „nezanedbatelnou část populace“, že není důvod závidět Ukrajincům poskytovanou humanitární podporu. Právě od pondělka začne stát běžencům vyplácet nové pětitisícové dávky za zajištění potřeb a pořízení základního vybavení pro začátek života v České republice.

Opakovaně se také objevily výhrady, že podobné kalkulace vyznívají podivně. Třeba uživatel Think__Ice Michalikovi vzkazuje: „Brzdi, mluvíš o lidských bytostech.“ Naopak třeba uživatel Účetní glosuje má jasno: podobné úvahy jsou nejen správné, ale i velmi potřebné. „Takhle by měly firmy i vlády uvažovat i nad vlastní populací. Bez dětí nebudou mít firmy dost zaměstnanců v horizontu desetiletí. Plaťte slušně své zaměstnance, jinak jejich děti odejdou jinam. Pokud se děti vůbec narodí,“ upozorňuje na souvislosti.