Dětem policisté přivezli dárky, dětskému centru finanční dar

Přivezený finanční dar, který ocení hlavně dospělí, doprovodily i dárečky, jež umějí rozzářit dětské oči. Tak Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ shrnula výpravu tamních policistů do mladoboleslavské nemocnice. Takové předvánoční cesty jsou známé už z minulých let – a podobaly se jak vejce vejci: policisté přijeli podpořit svým příspěvkem fungování Dětského centra Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi a v rámci setkání potěšit i jeho obyvatele. S nadsázkou by se dalo říci: ze Staré Boleslavi vyjížděli policisté rozdávat radost v Mladé Boleslavi.

Ani letos policisté nezapomněli na opuštěné děti v mladoboleslavském centru. | Foto: PČR

Nezměnilo se to ani v letošním roce, kdy koronavirus nakazil většinu tradičních aktivit. Tentokrát policisté z územního odboru, ještě za podpory kolegů z krajské zásahové jednotky, vybrali mezi sebou padesát tisíc korun. A také děti si při jejich návštěvě přišly na své. „Již pátým rokem s sebou přivezli spoustu vánočních dárečků, které rozzářily jejich oči a vyčarovaly úsměv na tváři," uvedla Hašlová. Umocnit předvánoční zážitek navíc dětem mohlo setkání s opravdickým, skutečně pravým a nefalšovaným generálem. Primářce Heleně Tomanové totiž přijel předat finanční dar ředitel středočeské policie Václav Kučera, který má hodnost brigádního generála. Za policisty ocenil nadšení personálu – díky němuž dětem, jejichž start do života nebyl zrovna nešťastnější, přináší poskytovaná péče spoustu zážitků, jež jim už nikdy nikdo nevezme. Zdroj: Youtube Každoročně je tohle setkání zážitkem i pro policisty, kteří i letos dětské centrum opouštěli s hřejivým pocitem. A s přesvědčením, že za rok určitě zase na shledanou. To potvrzuje i mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková: „V tomto projektu budeme pokračovat i příští rok, neboť je to jeden ze způsobů, jak můžeme pomoci těm, kteří to opravdu potřebují."