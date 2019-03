Střední Čechy – Upozornit na význam vody a potřebu udržitelného nakládání s jejími zdroji. To je posláním Světového dne vody, který již od roku 1993 připadá na 22. březen, připomněl Hugo Roldán z Povodí Vltavy. Akce pro veřejnost pořádané při této příležitosti se protáhnou až do víkendu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Hned na několika místech zve zájemce na sobotní den otevřených dveří Povodí Labe, připomněla Hana Bendová z centrály firmy. Ve středních Čechách mohou lidé navštívit zdymadla v Poděbradech a Brandýse nad Labem. Přístupná budou mezi 10. a 16. hodinou, přičemž prohlídky začínají u vstupu do objektu. Brandýs nad Labem již ve čtvrtek, také v době od 10 do 16 hodin, nabízí rovněž plavby inspekčním plavidlem. A pátek, tentokrát v čase od osmé ranní do 14.30, je v Brandýse vyhrazen školním exkurzím.