„Letový program bude trvat přibližně čtyři hodiny a představí se například kompletní display team AČR nebo akrobatická skupina Flying Bulls. Osobně se těším na vystoupení mistra světa Red Bull Air Race Martina Šonky na letounu Extra-300 s naším letounem JAS-39 Gripen,“ uvedl Radoslav Jančev z čáslavské základny.

Právě vystoupení domácích pilotů je podle jeho slov zlatým hřebem – to se předvedou piloti na letadlech JAS-39 a dvojici letounů L-159 ALCA. „Z doprovodného programu bych namátkou jmenoval například vyhlídkové lety, vystoupení čestné stráže nebo třeba dětskou zónu pro naše nejmenší. K vidění budou i statické ukázky pozemní i letecké techniky,“ podotkl Radoslav Jančev. Z letecké techniky potom uvidíte například letadla L-39NG, nebo UH-60 Black Hawk ze Slovenska.

Na plakátu zvoucí na událost na čáslavské základně se ale dá dočíst, že jako tradičně mohou přiletět lidé se svým letounem – tedy pokud jsou majitelé letecké techniky. Kdo takovou šanci využívá? „Možnosti využívají piloti z celé ČR a myslím, že máme už i několik registrací z okolních zemí. Možnost přistát na vojenském letišti NATO se nenabízí každý den. Jedná se většinou o menší stroje,“ podotkl Radoslav Jančev. Přílet je však nutné vyřídit dopředu se základnou a řídit se všemi pravidly.

Vloni na událost přišlo podle odhadů mezi 35 a 40 tisíci lidi. Vstup je zdarma, placené je pouze parkování u letiště. „Ale to nám moc počasí nepřálo. Pokud letos vyjde hezké počasí, číslo bude zřejmě překonáno,“ dodal Radoslav Jančev.

Na akci, stejně jako minulé ročníky dne otevřených dveří, budou dohlížet policisté - a to jak státní, tak městští strážníci. „Všechny složky integrovaného záchranného systému spolupracujeme,“ řekl k blížící se události velitel Městské policie Čáslav Pavel Kratochvíl.

Podle jeho zkušenosti strážníci nejčastěji dohlíží na problémy spojené s dopravou. Na den otevřených dveří na čáslavské základně totiž míří deseti tisíce lidí a ne všichni řidiči jsou zrovna ohleduplní. Strážníci tak chtějí zabránit dopravnímu kolapsu. „Snažíme se co nejvíce zprůjezdnit cestu mezi Čáslaví a Chotusicemi. Problémem jsou neukáznění řidiči, někde zastaví, auto tam nechají a to pak překáží,“ podotkl.

Jak se dostat na čáslavskou základnu

Pokud jedete autem, bude parkování vozidel zabezpečeno přímo v obci Chotusice. K dispozici budou mít řidiči tři parkoviště. Osobní vozidlo zaparkujete za 200, motocykl za 100, autobus za 500 korun.



Lidé s průkazem ZTP/P budou moci vjet na leteckou základnu a bezplatně využít parkoviště v blízkosti plochy se statickými ukázkami.



Na silnici ve směru od čáslavského hřbitova směrem na Chotusice bude platit jednosměrný provoz. Od 7 do 14 hodin směrem do Chotusic, po 14. hodině bude provoz ve směru na Chotusice – Čáslav.



Pokud jedete vlakem, z čáslavského nádraží pojedou speciální vlaky, které vás dopraví až na letiště. Lidé tak mohou využít kyvadlovou vlakovou dopravu z Čáslavi na leteckou základnu, která bude zdarma.



Pokud půjdete pěšky, je podle organizátorů vzdálenost od vlakového nádraží v Čáslavi k letišti zhruba 4,5 kilometru, bude to tedy zhruba hodina chůze. Pro cyklisty bude na místě k dispozici kolárna, zámek na kolo si musíte zajistit sami.



Zdroj: afbcaslav.cz