Praha – Nejdivočejší představy o tom, co se může dít v české politice, překonává kauza středočeského Davida Ratha.

David Rath. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Ve středu ho na základě žádosti dozorové státní zástupkyně Lenky Bradáčové ústecký soudce poslal do vazby. „Shledal, že jsou byly naplněny všechny tři vazební důvody," uvedla žalobkyně. Znamená to, že pokud by David Rath zůstal na svobodě, mohl by utéct, ovlivňovat svědky a pokračovat v páchání trestné činnosti. Poslanec směřuje do vazební věznice v Litoměřicích. O vazbě pro dalších sedm obviněných se má rozhodnout ve čtvrtek.

Pytel se třiceti miliony

Mezitím začaly kolovat zprávy o výsledku policejní prohlídky v Rathově domě v Hostivici. Podle MfD detektivové našli v podlaze skrýš, která obsahovala 30 milionů korun. Z domu jedné ze zadržených, údajně šéfky kladenské nemocnice Kateřiny Pancové, policie měla odnášet pytel s označením samopal. Napsaly to Lidovky.cz. Oficiální zdroje tyto informace nepotvrdily, ale ani nevyvrátily. Advokát Pancové Tomáš Sokol chce proti obvinění své klientky podat stížnost. Elitní právník zastupuje i bývalého ředitele středočeské pobočky VZP, exposlance ODS Petra Kotta. Jde o téhož muže, jehož občanští demokraté vyloučili v roce 2003 ze strany kvůli opilství.

Jako domeček z karet se postupně hroutí tvrzení sociálních demokratů, že jde o poklesek jednoho člověka. „Je to nepochopitelné morální selhání Davida Ratha," uvedl jeho nejbližší stranický spolupracovník, šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

Přelévání peněz

Jenže vše nasvědčuje tomu, že v úplatkářské aféře a zneužívání evropských fondů šlo o promyšlené a dlouhodobé aktivity. Otázka je, zda jen ve prospěch Rathovy skupiny či celé strany. „Druhou možnost zcela vylučuji," řekl místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Přitom nedávno – v době panování koalice ODS a ČSSD v Praze – čelila sociální demokracie také podezření z přelévání peněz ze státní do stranické pokladny.

Na devastující dopady posledního skandálu upozornil i prezident Václav Klaus: „Mám strach, že to bude zaznamenáno nejen u nás doma, ale i v našem okolí. V každém případě je to pro nás velké neštěstí." Evropská komise případ bedlivě sleduje, ale zatím ji ponechává v kompetenci české jurisdikce a politiků. Ministr financí Miroslav Kalousek pozastavil proplácení prostředků z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Jde zhruba o jednu miliardu korun.

Sobotka převezl dopis do centrály

Mandátový a imunitní výbor sněmovny má dnes o jednat o Rathově vydání policii. Šéfku sněmovny Miroslavu Němcovou rozhořčilo chování předsedy výboru Bohuslava Sobotky, jemuž byl adresován policejní spis. „Za nepřijatelný považuji fakt, že ho Bohuslav Sobotka převezl do stranické centrály ČSSD v Lidovém domě. Jsem přesvědčena, že co je určeno sněmovně a poslancům, není určeno nikomu jinému." David Rath podle ní nemůže být přítomen jednání sněmovny ani výboru, protože by mohl ovlivňovat svědky. Může ho zastoupit advokát. Poslanec Rath se ve středu vzdal mandátu krajského zastupitele a vystoupil z ČSSD.