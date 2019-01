Praha - Okresní soud v Ústí nad Labem dnes poslal do vazby všech sedm lidí, které policie zadržela spolu s poslancem a bývalým hejtmanem Davidem Rathem. Novinářům to řekla ústecká státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroš Milan

Kriminalisté čtyři muže a tři ženy stíhají za podplácení, poškození finančních zájmů EU a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Skupina údajně zmanipulovala zadání tendru na rekonstrukci buštěhradského zámku. Rath skončil ve vazební věznici již ve středu.

Soudci podle mluvčího soudu Jana Tichého zcela vyhověli návrhu státního zastupitelství na vzetí obviněných do vazby. „U šesti obviněných pro důvodnou obavu, že by mohli ovlivňovat svědky či spoluobviněné a pokračovat v páchání trestné činnosti, která jim je kladena za vinu, u jednoho obviněného pouze pro obavu, že by mohl ovlivňovat svědky či spoluobviněné," uvedl. Bradáčová dodala, že je rozvezli do různých vazebních věznic.

Úpravili ceny rekonstrukce zámku

Mezi obviněné patří například ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová a exposlanec ODS Petr Kott. Podle médií nechali upravit projekt na rekonstrukci zámku tak, aby se cena za opravy zvýšila o 46 milionů korun. Rath s tím prý souhlasil. Částka se nakonec vyšplhala na 214 milionů.

Výběrové řízení vyhrála stavební firma Konstruktiva Branko vedená Pavlem Drážďanským. Trojice s ním byla údajně dohodnutá na tom, že jim za to dá provizi 24 milionů korun. Jejich první část, 14 milionů, měli dostat měsíc po uzavření smlouvy napůl Rath s Pancovou. Dalšími obviněnými jsou podle médií šéfka společnosti ML Compet Lucia Novanská, jejíž firma prý vybírala vítěze tendru, a ředitelka stavební firmy FISA Ivana Salačová.

Stížnost

Ratha policie zadržela, když měl sedmimilionovou částku u sebe v krabici. Poslanec však obvinění odmítá, podle jeho informací mělo být v krabici, kterou převzal, pouze víno. Rathův advokát Adam Černý již podal proti zahájení stíhání a uvalení vazby stížnost.

Poslanec poslal soud do vazby z obavy, že by mohl ovlivňovat svědky, pokračovat v trestné činnosti nebo utéct. Skončil v litoměřické vazební věznici.

Rath ve středu rezignoval na hejtmanskou funkci, skončil i v ČSSD. Poslanecký mandát si zatím ponechal.