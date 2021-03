Dokončenou vakcinaci po aplikaci obou dávek má aktuálně ve Středočeském kraji 20 341 lidí. Z toho je 11 699 zdravotníků, 5884 pracovníků v sociálních službách, 292 pracovníků kritické infrastruktury – a 3473 seniorů ve věkové skupině 80+. Mimochodem – těchto seniorů již bylo alespoň jednou dávkou očkováno 21 699 (a jen během pátku jich přibylo 575).

Mohlo jich však být i mnohem víc. Čtyři tisíce lidí z této věkové skupiny se ocitly v očkovacím vzduchoprázdnu. Upozornila na to hejtmanka Petra Pecková (STAN): počet středočeských seniorů, kteří projevili zájem o očkování zapsáním do centrálního registračního sytému, avšak už nereagovali na SMS pozvánku k výběru termínu návštěvy očkovacího místa, se skutečně šplhá do tisíců. Hejtmanka proto žádá blízké seniorů, kteří svým starouškům pomáhali s registrací, aby poptali, jak se to u nich s očkováním vyvíjí. Ukazuje se totiž, že leckteří si s SMS zprávou a kódem PIN2 nevědí rady – a někteří ani nemají tušení, že jim na mobil něco přišlo.

Termín byl k mání za pár dní

Už před týdnem se rozběhlo očkování pedagogů ve věková skupině 55+, podle Pavlíkových slov v masovém měřítku, a začalo také očkování věkové skupiny 70+. K tomu hejtmanka nabídla zkušenost z vlastní rodiny: její 69letá maminka, jež stále učí, se k očkování zaregistrovala během poslední únorové soboty – a termín aplikace vakcíny pak dostala hned v úterý. Nyní kraj klade důraz obzvlášť na očkování pracovníků 87 takzvaných předurčených škol – tedy základních škol a mateřinek, které i za nynějších koronavirových omezení zůstávají otevřeny, aby se postaraly o děti ve věku od dvou do deseti let, jejichž rodiče jsou zdravotníky nebo vykonávají další důležité profese a jejich přítomnost na pracovišti je nezbytná; nelze tedy zůstávat doma kvůli hlídání dětí.

V kraji funguje 19 očkovacích míst, jejichž přehled s aktuální adresou zájemci najdou na zmiňovaném očkovacím webu kraje. Místa se postupně mění tak, jak jsou zprovozňována vybudovaná velkokapacitní očkovací centra; v poslední době to bylo například na Praze-východ v Říčanech či v příbramském okrese v Sedlčanech. Nyní je před dokončením Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku, kde se má očkování rozjet už v nejbližších dnech. Dále Pavlík upozornil na Dobřichovice na Praze-západ, kde by se mělo začít s očkováním v polovině března, a na Nové Strašecí, chystané centrum střední velikosti, jehož fungování má zájemcům zkrátit cestu v rozlehlém okrese Rakovník.

Pfizer zatím jasně vede

Bezmála tři čtvrtiny prozatím použitých vakcín v kraji byly od dodavatele Pfizer/BioNTech, AstraZeneca má podíl přesahující 17 procent a Moderna přes devět. V používání očkovací látky Astra Zeneca je kraj podle Pavlíkových slov celorepublikově na špici – přičemž radní oceňuje, jek se lidem daří vysvětlovat, že to není „špatná vakcína“, jak se v minulosti spekulovalo různě po internetu i v některých médiích.

Protože lidé mají větší důvěru ke svým praktickým lékařům, celá posední dodávka vakcíny AstraZeneca, jíž kraj obdržel šest tisíc dávek, byla vyčleněna právě k rozdělení mezi ně. Jak to bude dál, ukáže vyhodnocení zkušeností s tím, jak se jim poskytnuté dávky daří uplatňovat. Pecková i Pavlík uvedli, že v kraji působí 575 praktiků, z nichž se podle průzkumu Sdružení praktických lékařů chtělo do očkování zapojit 290; krajská analýza ukázala, že jich má být 330. „Bude se to ale měnit,“ upozornila hejtmanka, že zájem doktorů roste. V nadcházejícím týdnu Pavlík pro Středočeský kraj očekává 22 230 dávek Pfizer/BioNTech, příslib Moderny dosahuje šesti tisíc a predikce pro vakcínu AstraZeneca ohlašuje 1800.

Středočeské očkování v číslech

- Vakcinaci proti koronaviru zajišťuje v kraji 19 očkovacích míst, dva mobilní týmy a nově se připojují praktičtí lékaři; nejvytíženějšími očkovacími místy zatím byly Oblastní nemocnice Příbram (8265 očkování), Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav (8258), Oblastní nemocnice Kladno (8146), Oblastní nemocnice Kolín (7965), Nemocnice Hořovice (6347), Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (5747), Nemocnice Nymburk (4854), Nemocnice Mělník (4287), Masarykova nemocnice Rakovník (4277) a Nemocnice Brandýs nad Labem (4269)

- V kraji se uplatnilo 84 203 očkovacích dávek, a to 49,7 procenta pro 1. dávku Pfizer/BioNTech (41 834), 23,6 procenta pro 2. dávku Pfizer/BioNTech (19 901), 17,3 procenta pro 1. dávku AstraZeneca (14 604), 8,8 procenta pro 1. dávku Moderna (7424) a 0,5 procenta pro 2. dávku Moderna (440)

- Informace k očkování kraj nabízí na bezplatné telefonní lince 800 710 710 (tázat se lze i e-mailem na adrese covid@kr-s.cz); pomoc s registrací nabídne asistenční služba Chytrá péče na bezplatné lince 800 124 111 (a vlastní linky provozují i některé města či další organizace);

- souhrn informací najdou zájemci na webu ockovani.kr-stredocesky.cz