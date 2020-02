Naznačuje to alespoň celorepublikové srovnání výsledků loňských maturit. A ukazují ještě víc: mnohým je zřejmě fuk, zda po letech studia nakonec maturitu udělají. Projevuje se to zvláště na učilištích, ale také v případě nástavbového studia.

Třetí příčka od konce

Z mezikrajového srovnání výsledků maturitních zkoušek skládaných loni na jaře, které připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, nevycházejí střední Čechy příznivě. Jako celek z hlediska úspěšnosti obstojně obstáli pouze středočeští gymnazisté. Ti v žebříčku 14 krajů skončili na osmé příčce, zatímco Praha je poslední. V matematice, jež často bývá proklínaná, a cizích jazycích dokonce středočeští gymnazisté získali pozice na pomyslných stupních vítězů.

Celkově jsou však střední Čechy třetí od konce, přičemž hodnocení ukazuje, že u maturity neuspěla čtvrtina středočeských studentů. Včetně těch, kteří maturovat chtěli, ale zkoušku nakonec neskládali, je to třetina. Horší je už pouze sever Čech; kraje Liberecký a Ústecký. Naopak přehledu vévodí Vysočina. Jako problém vnímají tyhle výsledky středočeští zastupitelé, kteří k věci mají co říci. Kraj je totiž zřizovatelem většiny středních škol, jež ve středních Čechách působí. Třetí příčka od konce pro kraj, který má ambice být tahounem v oblasti inovací a technologií není dobrá, řekl Věslav Michalik (STAN).

„Úroveň škol, a učňovského školství zejména, klesla na hranici únosnosti,“ soudí Zbyněk Coufal (KSČM), jenž je toho mínění, že ryba smrdí od hlavy. „Co ministr, to nová koncepce, také inkluzi odborná veřejnost těžce nese,“ konstatoval. Připomněl, že na rozdíl od základních škol nelze středočeské výsledky svádět na takzvané vyloučené lokality nebo vliv cizojazyčných žáků. Přesné důvody prý nikdo nezná, nicméně Coufal spekuluje, zda se třeba neprojevuje vliv blízké Prahy. „Že by nadaní žáci ze středních Čech odcházeli na školy v hlavním městě, které mají větší prestiž, zatímco ne tolik úspěšní Pražáci by dojížděli k nám,“ uvažuje. Problémy také spatřuje v tom, že mnohé školy přijímají i žáky, kteří na ně nepatří; na studium prostě nemají.

Radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (ČSSD) upozornil, že v čele žebříčku jsou kraje, které už prodělaly reformu středního školství. Ta Středočeský kraj teprve čeká; dosavadní pokusy o změny ztroskotaly na masivním odporu proti slučování škol a rušení oborů. A spousta studujících podle něj ani nemá zájem u maturity uspět. Coufal nicméně namítá, že rušení a slučování škol není všelék. „Tím se kvalita výuky matematiky nezlepší“ upozornil.

Víc pracovat s neúspěšnými

Jan Skopeček (ODS) však má za to, že ke zlepšení může přispět i řada postupných kroků. Třeba zábavné hodiny matematiky, které se on snažil zavádět, když sám byl krajským radním pro školství. Volá také po aktivnější roli ředitelů škol, nad nimiž prý musí „bdít zřizovatel“: s neúspěšnými školami se musí víc pracovat. „Ve středních Čechách je spousta kvalitních škol i ředitelů, ale pár gymnázií nedokáže vytáhnout průměr,“ konstatoval Skopeček.

Radní Seidl uvedl, že jeho tým například podporuje stáže vyučujících v zahraničí, vybavování odborných kabinetů novými pomůckami nebo zařazování výuky v cizím jazyce. „Ale když škola nefunguje dobře, můžeme vyměnit ředitele jednou za šest let,“ upozornil, jak často se opakují konkurzy.

Středočeští maturanti v mezikrajském srovnání

* Celková neúspěšnost u maturitní zkoušky: 12. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 33,3 %, čistá neúspěšnost 25,7 %

- Neúspěšnost u maturitní zkoušky – gymnázia: 8. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 8,7 %, čistá neúspěšnost 7,1 %

- Neúspěšnost u maturitní zkoušky – odborné obory: 13. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 40,2 %, čistá neúspěšnost 31,5 %

- Neúspěšnost u maturitní zkoušky – nástavby: 11. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 67,3 %, čistá neúspěšnost 58,2 %



* Neúspěšnost ve společné části – celkem: 13. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 31,1 %, čistá neúspěšnost 23,5 %

- Neúspěšnost ve společné části – gymnázia: 5. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 5,5 %, čistá neúspěšnost 3,8 %

- Neúspěšnost ve společné části – odborné obory: 13. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 39,0 %, čistá neúspěšnost 30,3 %

- Neúspěšnost ve společné části – nástavby: 11. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 66,5 %, čistá neúspěšnost 57,5 %



* Neúspěšnost v profilové části – celkem: 10. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 16,9 %, čistá neúspěšnost 7,56 %

- Neúspěšnost v profilové části – gymnázia: 9. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 6,0 %, čistá neúspěšnost 4,5 %

- Neúspěšnost v profilové části – odborné obory: 13. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 20,7 %, čistá neúspěšnost 9,4 %

- Neúspěšnost v profilové části – nástavby: 8. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 27,6 %, čistá neúspěšnost 7,7 %



* Neúspěšnost v českém jazyce – celkem: 13. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 27,1 %, čistá neúspěšnost 19,2 %; průměrná známka 3,0

- Neúspěšnost v českém jazyce – gymnázia: 8. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 5,1 %, čistá neúspěšnost 3,5 %; průměrná známka 2,1

- Neúspěšnost v českém jazyce – odborné obory: 13. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 34,1 %, čistá neúspěšnost 25,0 %; průměrná známka 3,4

- Neúspěšnost v českém jazyce – nástavby: 12. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 55,8 %, čistá neúspěšnost 44,2 %; průměrná známka 4,0



* Neúspěšnost v matematice – celkem: 13. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 25,7 %, čistá neúspěšnost 18,8 %; průměrná známka 3,2

- Neúspěšnost v matematice – gymnázia: 2. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 2,1 %, čistá neúspěšnost 1,1 %; průměrná známka 2,3

- Neúspěšnost v matematice – odborné obory: 14. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 38,9 %, čistá neúspěšnost 29,9 %; průměrná známka 3,8

- Neúspěšnost v matematice – nástavby: 7. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 61,7 %, čistá neúspěšnost 52,2 %; průměrná známka 4,2



* Neúspěšnost v cizím jazyce – celkem: 12. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 18,2 %, čistá neúspěšnost 8,9 %; průměrná známka 2,1

- Neúspěšnost v cizím jazyce – gymnázia: 3. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 2,3 %, čistá neúspěšnost 0,6 %; průměrná známka 1,3

- Neúspěšnost v cizím jazyce – odborné obory: 12. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 21,7 %, čistá neúspěšnost 10,6 %; průměrná známka 2,4

- Neúspěšnost v cizím jazyce – nástavby: 8. příčka mezi 14 kraji; hrubá neúspěšnost 43,3 %, čistá neúspěšnost 27,8 %; průměrná známka 3,3



Hrubá neúspěšnost = podíl žáků neúspěšných a maturitní zkoušku nekonajících z celkového počtu žáků k maturitě přihlášených

Čistá neúspěšnost = podíl neúspěšných žáků těch, kteří skutečně maturitní zkoušku skládali



Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání