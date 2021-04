Mezi lidmi s dokončeným očkováním mají zatím stále převahu zdravotníci, v jejichž řadách se před třemi měsíci začínalo; aktuálně jich je 14 021. Přímo jim ale „šlapou na paty“ senioři ve věkové kategorii 80+: těch už má kompletní vakcinaci 13 868. Pracovníků v sociálních službách má dokončené očkování 8357. A půl tisícovky naočkovaných – 502 – připadá na takzvanou kritickou infrastrukturu: pracovníky integrovaného záchranného systému, energetiky a členy krizových štábů, pokud nespadají do skupin preferovaných podle věku či zdravotního stavu.

Vakcín je pořád málo

Zatímco dodávky očkovací látky AstraZeneca jsou nyní kompletně rozdělovány mezi praktické lékaře, zajišťující očkování v rámci fungování svých ordinací, vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna se distribuují do očkovacích center. Není to ale podle jejich požadavků, které by se šplhaly do tisíců týdně, ale podle možností; spíš tedy po stovkách. V závislosti na tom, jaké množství očkovací látky je aktuálně k dispozici.

Konkrétní příděly se určují na společné videokonferenci očkovacích míst, přičemž základem pro rozhodování jsou dva údaje: aktuální potřeba vakcín pro podání druhé dávky a počet čekajících pro jednotlivá očkovací místa „před závorou“ v centrálním registračním systému. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) nicméně upozornila, že se daří i přeregistrace zájemců o očkování z přetížených míst tam, kde je volněji; dojet si pro vakcínu do vzdálenějšího místa lidem pole jejích slov není zatěžko.

Pfizer zatím jasně vede

Celkově bylo ve středních Čechách zatím podáno 165 dávek vakcíny; přesně se jednalo o 165 054 očkování. Během posledních 14 dnů jich bylo podáno 46 617. Jasně zatím vede značka Pfizer: té se uplatnilo 82 840 v rámci prvních dávek (50,2 procenta z celkového počtu všech očkování). Na druhé dávky pak připadá 35 577 vakcín (21,6 procenta). Kupředu se dere AstraZeneca s 29 280 naočkovanými prvními dávkami (17,7 procenta); naopak jen minimum má zatím druhých dávek: 263, což vychází na 0,2 procenta. První dávku Moderny dostalo v kraji 12 457 lidí (7,5 procenta); druhou pak už přidalo 4637 z nich (2,8 procenta).