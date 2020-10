ČSSD ve středních Čechách ztratila zhruba devět procent. Skončí Povšík?

Něco málo přes čtyři a půl procenta hlasů; přesně 4,52. Takový je zisk středočeských sociálních demokratů ve volbách do krajského zastupitelstva. Znamená to, že z krajské politiky odcházejí: do zastupitelstva se tentokrát neprobojovali. Přitom v roce 2016, tedy při posledních krajských volbách, získala strana ve středních Čechách 13,75 procenta hlasů.

Volební místnost. Volby 2020. | Foto: Deník / Martin Mrlina