Často se jedná o potraviny, kterým, jak říká její motto, dává druhou šanci: jde o jídlo, které by se jinak vyhazovalo (třeba kvůli prošlé době minimální trvanlivosti či by bylo neprodejné například v důsledku poškození obalu či nesprávného označení). Vlastně je tak existence banky opravdu zachraňuje – před odvozem na skládku nebo do spalovny.