Do nákupního centra Galerie Harfa zamíří už v pátek 18. října milovníci čokolády. Až do neděle se tu koná 8. ročník Čokoládového festivalu s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Vstupné na festival je zdarma.

Čokoládový festival okoření sochy. | Foto: ChrisEvents

“Festival bude rozdělený na čtyři sekce - kulinářskou přehlídku, na které šéfkuchaři významných restaurací předvedou své nápadité recepty, prodejní stánky s degustacemi a čokoládovými specialitami, dětské tvořivé dílničky, umělecká vystoupení a workshopy a prohlídku Čokoládové Zoo,” říká Chris Delattre, jehož firma festival organizuje. Program je pro návštěvníky připravený v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.