Vytvořený žebříček poslouží nejen pro rozhodování představitelů kraje, ale leccos napoví také občanům. Přístupné mají být tyto informace i veřejnosti. „Budeme mít dobré vodítko, jak postupovat,“ očekává Ondřej Lochman (STAN).

Co rozhodne kromě stavu?

K hlavním kritériím, jež mají rozhodovat o tom, které z připravených staveb dostanou přednost, jsou podle Kupkových slov stavební stav konkrétního úseku silnice či mostu, jejich dopravní zátěž (kdy v první řadě má dojít na ty frekventovanější) a možnost získat pro danou akci příspěvek v rámci dotací. Podle Kupkových slov se však budou posuzovat i další souvislosti – například zda jde o jedinou přístupovou cestu do konkrétní lokality či posouzení regionálního významu a dalších investic. Přičemž náměstek hejtmanky připomněl, že je třeba brát v potaz i to, aby již připravené projekty nezastaraly a kraj následně nemusel zbytečně platit za novou projektovou dokumentaci.

„Není možné bohužel opravit všechno naráz,“ poznamenal Kupka – s tím, že to neumožnují finanční možnosti kraje, ale ani kapacity stavebních firem. Chceme, aby určení pořadí bylo co nejspravedlivější. Proto jsme připravili soubor transparentních kritérií,“ uvedl. S dodatkem, že z jejich posouzení má do tří měsíců vzejít pořadí plánovaných investic i záměrů. Chystaný seznam navíc bude rozdělený tak, aby bylo na první pohled zřejmé, které stavby už mají zajištěné financování – a tudíž už u nich není třeba jejich důležitost opětovně posuzovat.

Prostor pro spekulace má zmizet

„Věřím, že se nám tím podaří v investiční činnosti v oblasti silnic nastavit dlouhodobě udržitelné a spravedlivé postupy,“ řekl v pondělí Kupka. „Stanovený systém parametrů má rovněž předcházet spekulacím o možném zákulisním ovlivňování a protekčním „přeskakování“ jednotlivých staveb a záměrů,“ zdůraznil náměstek hejtmanky, že jasně daná kritéria nenechají prostor pro dohady. Deníku a Českému rozhlasu také během jednání zastupitelů potvrdil svá dřívější slova, že v letošním roce kraj počítá s dokončením 30 větších investičních akcí a se zahájením 30 nových na silniční síti ve své správě.