Střední Čechy – Masivní nárůst počtu silničních staveb – ať už jde o rekonstrukce silnic a jejich mostů nebo o budování obchvatů – i další posilování dopravní obslužnosti novými vlaky a autobusy. To má být pro příští rok příznačné pro dění ve středních Čechách. Napovídá tomu alespoň zastupiteli čerstvě schválený rozpočet kraje na rok 2019.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová na tiskové konferenci v poděbradské městské knihovně, kde měla 20. listopadu kancelář. | Foto: Deník / Jakub Šťástka

Ne náhodou patří právě doprava k tematickým oblastem, o nichž bude ve čtvrtek dopoledne řeč v informačním středisku Středočeského kraje v Husově ulici v centru Prahy, kde Deník pořádá setkání s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) a dalšími hosty. Právě téma dopravy a dopravní obslužnosti má podle slov moderátora diskusního panelu Tomáše Skřivánka, šéfredaktora centrální redakce Deníku, patřit ke stěžejním. K dalším patří především oblasti bezpečnosti, vzdělávání a inovací. Dojde ale i na celkovou bilanci vývoje kraje v polovině volebního období: co se za dva roky povedlo – a co se do konce volebního období ještě stihne?

Stavět se má hodně