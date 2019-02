„Chytrou“ firmu neznaly tři čtvrtiny dotázaných

Střední Čechy - Jak se obyvatelům středních Čech bydlí, jak pracuje, jak dojíždí do zaměstnání - a co nefunguje a mělo by se zásadně zlepšit? To jsou otázky, na něž si odpovědi od stovek lidí nechalo zjišťovat Středočeské inovační centrum. Závěry nepřekvapí: zásadní změny potřebují silnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Kde jsou klady a kde zápory „Z výzkumu vyplynulo, že největším problémem kraje je podle jeho obyvatel stav silnic,“ odkázal Milan Blažek z inovačního centra na 28 procent respondentů vyjadřujících nespokojenost. „Za další nedostatky označili dopravu a technické služby,“ konstatoval. Pochvalně naopak dotazovaní hodnotili školství, sportoviště, cyklostezky a kulturní dění – a fungující se jeví i dopravní infrastruktura. Marta Hirschová z agentury Perfect Crowd, která výzkum zajišťovala společně s digitální agenturou Story TLRS, připomíná i další klady. „Vyzdvihovali dále třídění odpadu, pokrytí mobilními sítěmi nebo nová sportoviště,“ uvedla na adresu respondentů. S tím, že do budoucna by uvítali zejména nové vlakové spoje a zlepšení dopravní infrastruktury nebo silnic. Takové poznatky přineslo prvotní zhodnocení odpovědí získávaných během jara a léta od 380 dotazovaných. Osloveni byli jak zástupci škol, firem, výzkumných institucí či veřejné správy, tak běžní občané – včetně studentů. Zájem o novinky je, ale… V rámci výzkumu zaměřeného na rozvoj a inovace tazatelé také zjišťovali, jak Středočeši vnímají uplatňování poznatků vědců a výzkumníků v praxi. Zjištění překvapí – zvlášť s ohledem na fakt, že neodpovídali pouze „obyčejní“ lidé z ulice. Žádnou firmu, organizaci nebo aktivitu, které by podle nich byly inovativní, si nevybavily tři čtvrtiny dotázaných. Čtyřiasedmdesát procent! Pracovat v takové společnosti by ale mělo zájem 62 procent, připomněl Blažek. „Nejčastěji zmiňovanými firmami byly Škoda Auto, T-Mobile nebo České dráhy,“ konstatoval. O novinkách v oblasti rozvoje a inovací se lidé dozvídají především z internetu (75 procent); s velkým odstupem následují časopisy (18 procent) – a pak školy, televize nebo sociální sítě. Inovační centrum krajeStředočeské inovační centrum (SIC) je spolek založený s účastí kraje v roce 2015. Zabývá se podporou výzkumu, vývoje a inovací na území Středočeského kraje – nabízí například finanční podporu malých a středních firem prostřednictvím inovačních a kreativních voucherů ke zvýšení konkurenceschopnosti. K hlavním úkolům patří pomoc při navazování spolupráce mezi firmami a akademickou sférou, stejně jako práce s nadanými studenty technických oborů a přírodních věd. Ve vztahu k obcím je zřejmě nejviditelnější aktivitou propagace zavádění rychlého internetu. Klady a zápory středních Čech v průzkumu *Plusy:

- Fungující se jeví dopravní infrastruktura, byť k tomu, aby byla vyhovující, je potřebné dokončit řadu významných staveb i oprav

- Za kvalitní lze v celkovém pohledu na Středočeský kraj považovat školství, dostupnost sportovišť, množství, délku i značení cyklostezek a také nabídku kulturního dění

- Dobrou úroveň vykazuje pokrytí kraje signálem mobilních sítí

- Příznivě lze vnímat zavedený systém třídění odpadů dále využitelných jako suroviny



* Minusy:

- Nespokojenost se stavem středočeských silnic, jejichž kvalita se jeví jako největší zaznamenaný problém, vyslovilo 28 procent dotázaných

- Po zlepšení volají také veřejná doprava – zvláště zazněly požadavky na navýšení počtu vlakových spojů – a technické služby



Zdroj: poznatky z výzkumu pro Středočeské inovační centrum, v jehož rámci bylo od května do srpna osloveno 380 respondentů

