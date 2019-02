Střední Čechy – Jednu ránu za druhou zasazují technické závady úsilí středočeského hejtmanství o propagaci přesunu co největšího počtu cestujících na koleje. Příměstská veřejné doprava s využitím železnice získává nežádoucí cejch nespolehlivosti. Kam až dojedeme?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

A pojede vlak vůbec? To jsou otázky, které by v 21. století málokdo považoval za aktuální problém. Současná každodennost je však nabízí až nemile často.

Naposledy se to přihodilo v sobotu dopoledne. Vlastně hned časně ráno – kvůli poruše trakčního vedení ve stanici Praha hlavní nádraží postihovala zpoždění a zkracování tras vlaky na příměstských linkách S7 a S9 a změny se dotkly i rychlíkových R16 a R17 už po páté ranní. Konečnými stanicemi se místo hlavního nádraží stala nádraží v Holešovicích a v Hostivaři, přičemž lidé museli přesedat do jiných vlaků nebo přestoupit na pražskou městskou hromadnou dopravu.

Pro pravidelné pasažéry vlastně žádné velké překvapení. V podstatě se zopakoval obdobný problém z pátečního odpoledne. Rovněž v pátek, avšak ráno, zase byly kvůli námraze na trakčním vedení zrušeny ranní spoje do Berouna, Kolína či Kralup nad Vltavou na linkách S2, S4 a S7. A třeba v úterý časně ráno ochromily příměstský železniční provoz zamrzlé výhybky ve stanici Praha-Čakovice, kde je i vozidlové depo, vykolejení soupravy v depu ve Vršovicích a závada vlaku na řevnické lince S7. Rovněž před týdnem, o první únorové neděli, měly vlaky vážné problémy. Ano, ty zapříčinily přívaly sněhu spojené i s pády stromů na trať, takže by se dalo předpokládat, že výpadky lze pochopit a tolerovat. Jenže – jak Deník zaslechl na nádraží v Berouně – to by cestující museli mít příliš krátkou paměť. A nevybavovat si někdejší poměrně masivní kampaň s pyšnými billboardy s fotografiemi kalamity a sloganem kypícím sebevědomím: Auta stojí, vlaky jedou…

K hlavním přednostem železnice pro Středočechy patří mimo jiné nabídka pohodlného cestování do centra metropole i zpět domů bez kolon a nutnosti řešit problém s parkováním. Opakované výpadky ovšem spolehlivosti této služby – na niž mimochodem značnými částkami přispívají rozpočty kraje, Prahy i ministerstva dopravy z peněz daňových poplatníků určených na zajištění dopravní obslužnosti – poněkud zpochybňují. A z pohledu cestujících, kteří se na řadě tras opět naučili vlaky využívat i díky možnosti uplatnit levnější tarif Pražské integrované dopravy včetně využití jejích časových kuponů, není zájem o „zjišťování“ (tedy pátrání po tom, co se, probůh, zase přihodilo), ale o „zajišťování“. O poskytování fungující služby bez pochybností o tom, zda lidé dojedou včas a dostanou se tam, kam mají namířeno.