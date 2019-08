Zvát kamiony na hlavní tah spojující Říčany s Kutnou Horou? Ani nápad! To je postoj, který zcela jednoznačně chtějí dát najevo signatáři petice požadující opětovné zařazení hlavní komunikace I/2 mezi úseky silnic první třídy, které se stát chystá zpoplatnit pro nákladní dopravu (tedy vybírat mýtné podobně jako na dálnicích).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Milan Jaroš

Tyhle plány se se často setkávají s kritikou. Odpůrci se ohrazují, že jde o krok, který řidiče kamionů přiměje k tomu, že mohou sjíždět na silnice II. a III. třídy spravované krajem, což je bude ničit, protože na takovou zátěž nejsou konstruovány, a zhorší kvalitu života lidí bydlících podél nich. Volají proto po tom, aby se poplatek vybíral za ujeté kilometry bez ohledu na to, po kterých silnicích se nákladní souprava pohybovala. To by prý odstranilo hrozbu pro menší silnice a obyvatele žijící v jejich okolí – řidiči tahačů s těžkým nákladem za zády by proto, aby ušetřili, neměli důvod opouštět dálnice a další hlavní tahy, kde je pro ně jízda nejrychlejší i nejpohodlnější.