Praha - Sedm měsíců zbývá do „jezdecké olympiády" neboli světových jezdeckých her, které letos uskuteční ve francouzské Normandii. Češi by tam tentokrát měli mít výrazně větší zastoupení než před čtyřmi lety v americkém Kentucky.

Prezident České jezdecké federace Jaroslav Pecháček a viceprezidentka pro ekonomiku Dana Denková podporují české reprezentanty jezdectví. | Foto: archiv VLP

Rozsah podpory by měl být totiž výrazně lepší oproti minulosti, což by mělo pozitivně ovlivnit i samotné výkony na tomto globálním jezdeckém svátku.

Česká výprava do Normandie by měla čítat orientačně dvacet jezdců a třicet koní, a to až v sedmi disciplínách, například v parkuru, voltiži (gymnastika na koni), vytrvalosti, vozatajství (soutěž spřežení) nebo všestrannosti. Zúčastnit by se měli i čeští zástupci v paradrezuře, což je drezurní ježdění pro jezdce s hendikepem.

Petra Cinerová, sestra nejlepšího českého voltižního jezdce Lukáše Kloudy, který patří i do světové špičky, podporu federace přivítala. Sama trénuje několik mezinárodně úspěšných jezdců. „My se nevzdáváme a i na předchozí hry v Kentucky jsme peníze sehnali. Doufáme však, že teď už to budou mít účastníci snadnější," uvedla.

V týmu by nemělo chybět pět vedoucích družstev, šéf mise a týmoví veterináři. Ti by měli být tři až čtyři. Z dalšího doprovodu a přísedících spřežení se počítá také s 20 ošetřovateli.

Sbírka na podporu nadějných jezdců

Přispět by k tomu měla právě sbírka vyhlášená na podporu nadějných českých jezdců, kteří by rádi reprezentovali naši zemi v tomto sportovním klání. Sbírku má pod svou záštitou Česká jezdecká federace, která ve shánění podpory pro účastníky jezdeckých her spolupracuje se dvěma významnými společnostmi zaměřenými na výrobu krmiv a doplňků.

Prezident České jezdecké federace Jaroslav Pecháček také připomněl, že české jezdce sama federace podpoří nejen administrativně, ale hlavně jim také poskytne peníze, ze kterých mohou proplatit přípravu.

„Částka dosahující zhruba dva a půl milionu korun bude připravena pro více jak 60 členů české výpravy. Tyto peníze budou určeny na ubytování, dopravu, reprezentační vybavení a služby," doplnila Dana Denková, viceprezidentka pro ekonomiku České jezdecké federace.

Jednotlivé jezdecké disciplíny mají své patrony

Mezi patrony jednotlivých jezdeckých disciplín už patří například český herec Jiří Dvořák (Ďáblova lest, Sanitka 2), který se rozhodl podpořit voltiž, nebo Pavel Čechovský z Koňské záchranky, jenž se stal patronem reprezentantů vytrvalosti.

Dalšími patrony jsou také herečky Jana Janěková, Vanda Hybnerová nebo legendární žokej Josef Váňa.