Ceny garáží letí vzhůru, může za to velký zájem

Čtvrtmilionářem je nyní prakticky každý majitel zděné garáže ve středních Čechách. I když vlastní letitou garáž, jejíž vrata by zjevně ráda uspořádala společný mejdan se štětcem a barvou či stav římsy dává na srozuměnou, že by se ráda seznámila s nějakým zedníkem, v případě prodeje může většinou počítat s tím, že čtvrt milionu korun by za ni dostal. I víc.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal