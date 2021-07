Letos už se oceňování osobností, které svou činnost, zásluhy či celoživotní práci významně spojily se Středočeským krajem, opět chystá, potvrdila nynější hejtmanka Petra Pecková (STAN). S vyhlášením výsledků v rámci slavnostního večera počítá před koncem roku.

„Tradici jsme rádi zachovali. Myslím, že je velmi důležité symbolicky ocenit spoluobčany, kteří mohou být vzorem pro ostatní, kteří dělají něco smysluplného, pomáhají, nejsou lhostejní k problémům druhých,“ uvedla Pecková. V souvislosti s tím, že lidé nyní mohou začít navrhovat ty, kteří by si ocenění zasloužili, připomněla, že se ani nemusí jednat o známé osobnosti. Vlastně spíše naopak: posláním cen hejtmanky je i objevovat hrdiny každodennosti. „Budeme rádi, když poznáme lidi, o kterých ví jen jejich okolí – a přitom si zaslouží úctu či obdiv celé společnosti,“ zdůraznila hejtmanka.

Nominace může podávat veřejnost (formulář a podrobné pokyny jsou k dispozici na webové adrese kr-s.cz/web/urad/cena-hejtmanky), a to až do konce října. V případě žijících osobností (cenu lze totiž udělit i in memoriam) je žádoucí, když navrhovatelé získají i souhlas navrhovaných. Navíc krajský úřad přidá k letošním nominacím i všechny návrhy z loňska, kdy sice anketa byla vyhlášena, ale kvůli pandemii nakonec pozastavena. O výběru oceněných bude podobně jako v minulých ročnících rozhodovat hodnoticí komise v čele s hejtmankou; jejími členy se stanou krajští radní, zástupci politických klubů v krajském zastupitelstvu a odborníci z jednotlivých oblastí. V internetovém hlasování také budou občané vybírat držitele ceny veřejnosti.

Podmínkou je, aby kandidáti na ocenění byli spojeni se středními Čechami: na území nynějšího Středočeského kraje se narodili, žijí zde – nebo jsou s krajem spjaty jejich působení, život, dílo či činnost. Většinou se oceňuje dlouhodobé působení, a to v různých kategoriích: sport, kultura, ale i vzdělávání, věda a výzkum, práce ve veřejném sektoru, podnikání či společenská odpovědnost; výjimkou je hrdinský čin, kdy jde o to vyslovit uznání někomu, kdo se zachoval výjimečně v mimořádné situaci.