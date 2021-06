Zajímavý úkaz nabídne v případě, že se oblačnost nerozhodne zatáhnout nebeskou oponu, ve čtvrtek 10. června v pravé poledne naše Slunce. I v našich končinách budeme mít možnost pozorovat jeho částečné zatmění.

Částečné zatmění Slunce ve slánské hvězdárně | Foto: Lukáš Hort

Na to, co se bude odehrávat, upozorňují s předstihem hvězdárny, jejichž týmy mnohdy pro zájemce mimořádně chystají bezpečná pozorování. Ano; bezpečná: pohlédnout na sluneční kotouč pouhým nechráněným okem, nebo snad dokonce za pomoci dalekohledu, by totiž mohlo představovat ohrožení zraku. Jedná se po šesti letech o první zatmění ze série sedmi částečných slunečních zatmění, která budeme moci vidět mezi lety 2021 až 2030, připomněl za Českou astronomickou společnost Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, který zájemce přivítá na hvězdárně v Ondřejově na Praze-východ. Upřesňuje, že zatmění bude možné pozorovat 10. června v době mezi 11.44 a 13.36 letního středoevropského času (což platí pro průsečík 50. rovnoběžky a 15. poledníku; na západě republiky to bude přibližně o osm minut dříve a na východě zhruba o deset minut později). „Před Sluncem spatříme menší část tmavého měsíčního disku. Maximum nastane ve 12.39, kdy Měsíc bude zakrývat zhruba jednu pětinu slunečního disku," upřesnil Suchan. Připomíná, že zatmění Slunce vzniká v okamžiku, kdy se Měsíc ve fázi novu ocitne na spojnici mezi Sluncem a Zemí – a při pohledu ze Země zakryje sluneční disk nebo jeho část. Jestliže se za ním schová celé Slunce, hovoříme o úplném zatmění; může dokonce nastat i takzvané prstencové zatmění, pokud je Měsíc právě dále od Země, tedy úhlově menší, a Slunce nezakryje po celé ploše. Podobně úchvatná nebeská představení jsou však pozorovatelná jen v úzkém pásu na Zemi; odjinud je pak zatmění vidět jako částečné.





Zajímavý úkaz nabídne v případě, že se oblačnost nerozhodne zatáhnout nebeskou oponu, ve čtvrtek v pravé poledne naše Slunce. I v našich končinách budeme mít možnost pozorovat jeho částečné zatmění.Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brn To bude i případ čtvrtečního úkazu: zatímco u nás za příznivých meteorologických podmínek spatříme částečné zatmění, pokud bychom cestovali do Grónska, ale i do Kanady či na severovýchodní Sibiř, měli bychom po necelé čtyři minuty příležitost sledovat zatmění prstencové. „Jako částečné je toto zatmění dále pozorovatelné v Severní Americe, z velké části Evropy, severní poloviny Asie a ze severozápadní části Atlantiku," poznamenal Suchan. Připomněl dále, že předchozí částečné zatmění Slunce jsme na našem území viděli 20. března 2015. Další bude pozorovatelné v říjnu 2022 a pak až v březnu 2025. A nejbližší úplné zatmění pozorovatelné u nás? Propočteno je na 7. října 2135. Nejedná se tedy o jev úplně častý – a tak není divu, že veřejnost zvou k mimořádnému pozorování i leckteré hvězdárny. Informace o jejich nabídce – vedle samotného pozorování to mohou být optické pokusy, přednášky či projekce – jsou postupně zveřejnovány na astro.cz. Ze středních Čech zde k pohledům na „ukousnuté Slunce" zatím zvou hvězdárny v Žebráku na Berounsku, kde chystají pozorování nejenom dalekohledem v kopuli, ale i dalším dalekohledem před hvězdárnou, a právě v Ondřejově. Tam nabídnou veřejnosti i školním skupinám pozorování s výkladem – a zdarma.

Zrak si chránit jako oko v hlavě



- V případě individuálního sledování zatmění Slunce je třeba dbát především na bezpečnost: bez použití vhodných pomůcek může při přímém pozorování hrozit trvalé poškození zraku.