Participativní rozpočet. Dvě slova představují pojem, který u neznalých asi nedokáže vyvolat velké nadšení. Když se ale vysvětlí, oč jde, leckdo kývne na souhlas: ano, to je fajn. Jedná se totiž o zapojení občanů do rozhodování, nač má být vynaložena část peněz z veřejného rozpočtu.

Mám za to, že je třeba pohnout s výsadbou zeleně? Prosím. Nebo by bylo záslužnější vybudovat bezpečný přechod pro chodce? Či je důležitější zmodernizovat kulturní dům, opravit hasičskou zbrojnici – případně vybavit park novými lavičkami nebo dětské hřiště novými atrakcemi? Kdo má zájem, může vyjádřit své mínění. Anebo má někdo vlastní návrh? Prosím, sem s ním a může se zapojit do výběru (pokud tomu nebrání majetková nebo legislativní omezení). Pak si vyberu a dám svůj hlas. Projekty, které získají největší podporu, se nakonec dočkají uskutečnění. Přání většiny = dobrá volba. Takhle to funguje.