Střední Čechy – Popeleční středou se uzavírá čas bujarého veselí a nastává vážné postní období, předcházející nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku roku – velikonoční připomínce zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše Krista. Tuhle poučku zná asi každý. Nejspíš si ji pamatuje ze školy – a pokud ne, třeba ji zaslechl před pár dny během návštěvy některého z masopustních rejů. Včetně informace, že v tomto období končí čas zábav a přichází půst spojovaný nejenom se změnou chování, ale tradiční bývala i proměna jídelníčku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Tak striktně jako dřív to dnes už neplatí. Třeba velkopopovický pivovar na Praze-východ zve v sobotu na Ladovské vepřové hody, v jejichž rámci mezi devátou a patnáctou hodinou dojde nejen ukázky tradičních řemesel a prohlídky pivovaru i se školou čepování piva, ale hlavním lákadlem dne jsou – jak už název napovídá – právě zabíjačkové speciality. Ostatně – lidí, kteří by v postní době neokusili jiné maso než rybí, dnes asi mnoho nepotkáte. Jakkoli to před staletími bývalo velmi důsledně dodržovaným pravidlem, uplatňovaným nejen s přísnými měřítky platnými pro chudý lid, ale i v těch nejvznešenějších kruzích.