Poslední dubnová neděle spojená s pálením čarodějnic byla z pohledu hasičů celkem poklidná. Oproti tomu zdravotníci se vůbec nezastavili.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pech Karel

Jak potvrdil mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora, od nedělní 18. hodiny do pondělního dopoledne zasahovali hasiči ve středních Čechách celkem u 11 požárů. Pouze 5 souviselo s pálením čarodějnických ohňů a pouze ve třech případech šlo o pálení ponechané bez dozoru.

Anna Volfingová ze Mšece se při mučení přiznala k čarodějnictví. Upálili ji

„Také jsme vyjeli k osmi planým poplachům kdy nám byl nahlášen požár, který se později ukázal jako pálení ohně pod dozorem,“ doplnil Sýkora.

Z pohledu záchranářů byla filipojakubská noc ale poměrně náročná. Od nedělní 19. hodiny vyjeli záchranáři až do prvomájového rána k desítkám událostí, které souvisely s pálením čarodějnic. „V osmdesáti případech hrál roli alkohol, ošetřili jsme také tři popálené osoby. Nejvážnější byl zásah v obci Nový Dům na Rakovnicku, kde jsme ošetřili dva lidi. Jeden muž utrpěl popáleniny 2. stupně na hlavě a na krku, po ošetření byl transportován letecky do vinohradské nemocnice. Na místě jsme ošetřili také ženu, která utrpěla popáleniny prvního stupně na ruce, po ošetření byla převezena do nemocnice v Rakovníku,“ doplnila Monika Nováková, mluvčí středočeských záchranářů.