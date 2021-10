Jak vyplývá z údajů poskytnutých společností Deloitte, která z uskutečněných prodejů bytů, zapsaných v daném období do katastru nemovitostí v podobě kupních smluv, zpracovává Deloitte Real Index, v prvním pololetí letošního roku dosáhla průměrná transakční cena 58 775 korun za metr čtvereční. Ve stejném období loňského roku se metr čtvereční bytu na území středních Čech prodal v průměru za 48 622 korun. Bez jakéhokoli počítání je už na první pohled zřejmé, že rozdíl je to zcela zásadní – transakční ceny dosáhly téměř 21procentního meziročního nárůstu.

Byt nad zlato?

"Největší meziroční nárůst průměrné prodejní ceny zaznamenaly byty v panelových domech, jichž se od ledna do června na území středních Čech prodalo celkem 778. To je sice o 48 méně než ve stejném období loňského roku, ale průměrná prodejní cena metru čtverečního panelákového bytu se z loňských 42 851 korun vyšplhala na částku 51 956 korun. Vzrostla tedy o více než 21 procent," říká Petr Hána, Senior Manager ve společnosti Deloitte Advisory.

Nejmenší nárůst cen zaznamenaly v průběhu letošního prvního pololetí byty v cihlových domech (+0,15 %), o 16,3 procenta vyskočily průměrné transakční ceny bytových jednotek v developerských projektech. I v jejich případě ovšem platí to, co se odehrává ve většině pražských rezidenčních projektů – téměř vyprodané jsou už pár týdnů poté, co jsou uvedeny na trh.

Čím blíž ku Praze, tím dráž

Vzato po okresech, nejvyšší průměrné ceny v letošním prvním pololetí dosáhla podle dat Deloitte Real Index Praha-západ, a to s částkou 77 057 korun. Následována je okresem Praha-východ s 66 683 korunami za metr čtvereční a okresem Beroun. Zde se v průměru metr čtvereční bytu prodával za 63 474 korun.

Je to logické – většina měst i obcí, které se v daných okresech nacházejí, má dobré dopravní spojení s metropolí: vlakem, autobusy Pražské integrované dopravy či autem. Poptávka je zejména po městech, která hromadnou dopravou umožňují dojezd do centra hlavního města v rozmezí mezi 40 a 80 minutami. Mimopražští obyvatelé, kteří se do Prahy vydají vlastním vozem, se ovšem v podstatě každé ráno potýkají s Nerudovskou otázkou: Kam s ním? Kapacita parkovišť P+R je totiž stále nedostatečná.

Lépe hned tak nebude

Na vzrůstajícím zájmu lidí o koupi bytu v regionu obklopujícím metropoli se podepisují jak rostoucí ceny bytů v hlavním městě, tak jejich nedostatek. Podle serveru Bezrealitky.cz jen za poslední měsíc stoupl zájem o byty ve středních Čechách o třetinu, realitní kancelář Maxima Reality hlásí dokonce nárůst zájmu o celou polovinu. A tento trend bude pravděpodobně pokračovat. Na své limity totiž začíná narážet i prodej starších rodinných domů nebo výstavba nových.

Rostou ceny pozemků, materiálů i samotných stavebních prací. A ubývá také míst, kde je možné bez dlouhého čekání výstavbu zahájit. „Obce sice mají zpracované územní plány, ale ty do budoucna nepočítají s výrazným rozšiřováním. Brzdí je také často neradostný stav infrastruktury. Nemají například dostatečnou kapacitu čistíren odpadních vod, problém začíná být i s povolováním studní nebo napojováním na obecní vodovody,” vyjmenovává důvody brzdící výstavbu Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality.

„Na českém trhu nelze očekávat brzké zlevnění bytů. K tomu by mohlo dojít teprve tehdy, pokud by nabídka vzrostla ještě výrazněji než doposud, nebo pokud by se ekonomika opět zadrhla a lidé by začali přehodnocovat své investice. V každém případě to zatím vůbec nevypadá, že by se v dohledné době stalo bydlení dostupnějším. A bohužel se začínají v důsledku nepříznivého vývoje cen stavebních prací a materiálů prodražovat i rekonstrukce, které se staly alternativou nových bytů,“ říká Petr Dufek, analytik ČSOB.

„Tuzemské stavebnictví zůstává zasaženo negativními postcovidovými vlivy: rychle rostoucími cenami dovážených surovin a logistickými problémy vedoucími k nedostatku přepravních kapacit i lidí. Na trhu stále chybí tisíce zahraničních manuálních pracovníků. Tyto nepříznivé faktory vedou ke zpožďování výstavby, což ještě zvyšuje nedostatečnou nabídku nemovitostí. A to se odráží v rychlém růstu cen nemovitostí. Minimálně do konce letošního roku nelze očekávat, že by se růst cen surovin i nemovitostí zastavil," shrnuje situaci ve stavebnictví Peter Markovič, generální ředitel Xella CZ.

Zájem Pražanů o byty ve středních Čechách roste, nevadí jim ani dojížděníZdroj: Deník

Zdroj: Deloitte Advisory

Pozn.: Středočeský kraj, 1. pololetí r. 2021: místa s více než 10 transakcemi a zároveň významnějším meziročním nárůstem transakčních cen