Praha - Unikátní anglicko-jazyčná divadelní společnost Prague Shakespeare Company uvedla v premiéře divadelní představení Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic. Divadlo Kolowrat se tak proměnilo v rozhlasové studio, kde se děj odehrává. V něm si zazpívala českou hymnu i britská velvyslankyně Jan Thompson, která v představení hraje roli Beatrice.

Ve hře Mnoho povyku pro nic, kterou nastudoval divadelní spolek Prague Shakespeare Company, hraje i britská velvyslankyně Jan Thompson (uprostřed).

Probíhá druhá světová válka a piloti britské RAF chtějí alespoň na chvíli zapomenout na každodenní hrůzy války a v rozhlasovém vysílání čtou divadelní hru Mnoho povyku pro nic. Prostřednictvím rádia tak chtějí kousek klidu a zábavy zprostředkovat i ostatním vojákům na frontě. Tohoto působivého a silného příběhu se ujali herci Prague Shakespeare Company v čele s režisérem a uměleckým šéfem Guyem Robertsem a ztvárnili ho velmi povedeně.

V jedné z hlavních rolí se už podruhé objevila britská velvyslankyně Jan Thompson. „Moje druhá zkušenost s hraním s Guyem Robertsem a Prague Shakespeare Compan byla nesmírně obohacující a naplňující. Včetně úžasné tvůrčí energie a radosti z práce se skupinou talentovaných profesionálů jsem velmi ráda, že členové divadelního souboru zcela zapomněli, že jsem velvyslankyně a chovají se ke mně jako k 'dalšímu herci'," řekla britská velvyslankyně Jan Thompson.

Dodala, že divadelní zkušenost nabízí skvělý protiklad k její každodenní práci, i když skloubit divadelní zkoušky s povinnostmi velvyslankyně není vždy snadné. „Jak se blížila premiéra, nervy začaly pracovat. Reakce publika byla ale jednoznačně pozitivní a nervozita brzy přešla. Produkce je velmi originální, inovativní a přístupná divákům, kteří se stávají nedílnou součástí představení," zmínila Thompson.

Přesvědčivý výsledek

Přestože na nastudování hry měli herci jen pár týdnů, výsledek je více než přesvědčivý. „Premiéry se zúčastnil i profesor Martin Hilský, který pro hru Mnoho povyku pro nic napsal české titulky. Dostalo se nám jeho uznání a pochvaly, na což jsme všichni velmi hrdí," sdělil umělecký šéf Prague Shakespeare Company Guy Roberts.

Ve hře Mnoho povyku pro nic zazněla i česká hymna, kterou měla původně zpívat pouze Ruth Horáčková. Nakonec ji ale zpívají všichni. Nutno podotknout, že většina herců nejsou Češi, tudíž to nebylo úplně jednoduché. „Původně měla českou hymnu zpívat jen Ruth, která má úžasný hlas. Jednoho dne ale nemohla přijít na zkoušku, tak hymnu zpívali všichni místo ní a znělo to krásně. Nakonec jsme to tak nechali," řekl Guy Roberts.

Shakespearovskou hru mohlo na premiéře zhlédnout a poslechnout si nejen vyprodané Divadlo Kolowrat, ale také posluchači na internetu. Prague Shakespeare Company totiž zprostředkovalo přímý rozhlasový přenos této hry, která se vysílala on-line přes internet.

„Přímé internetové rozhlasové přenosy Mnoho povyku pro nic budeme vysílat s každou reprízou. Vzhledem k tomu, že je představení v angličtině, může si ho poslechnout každý na světě, a to na adrese www.mixlr.com. Návštěvníci divadla se nemusejí bát. Pro ně jsou přichystány české titulky z dílny Martina Hilského. Kvalita je tedy zaručena," dodala mluvčí Prague Shakespeare Company Zlata Jílková.

Další termíny představení Mnoho povyku pro nicpátek 27. listopadu 2015 od 19 hodin v Divadle Kolowrat

sobota 28. listopadu 2015 od 19 hodin v Divadle Kolowrat

pátek 4. prosince 2015 od 20 hodin v Divadle Kolowrat

sobota 5. prosince 2015 od 20 hodin v Divadle Kolowrat

