Bourání starých mostů komplikuje provoz na hlavních tazích

Střední Čechy – Obousměrná uzavírka silnice I/9 u Zdib na Praze-východ, nad níž se bude bourat takzvaný pravý most ústecké dálnice D8, přičemž objízdné trasy se ucpávají. To je nová komplikace v silniční dopravě v těsné blízkosti Prahy. Na samotné dálnici je pak ve směru jízdy na výjezdu z Prahy v úseku mezi dálničními kilometry -1,3 a 0 provoz dlouhodobě převeden do protisměru; i tam musejí řidiči počítat s možným zdržením v kolonách.

Zácpy se často tvoří také v jiném opravovaném dálničním úseku, na brněnské D1 mezi exity 21 (Mirošovice) a 29 (Hvězdonice) na pomezí Prahy-východ a Benešovska. Tamější omezení se o víkendu změní v úplnou uzavírku s odklonem provozu na objízdné trasy. Bude se totiž bourat nadjezd u Mirošovic; na dálničním kilometru 22,2. Již od pátečního odpoledne tam bude doprava stažena do jednoho jízdního pruhu – a následně zcela vyloučena. Obousměrná uzavírka dálnice zde potrvá do nedělního odpoledne. Novinkou je také objížďka na frekventované silnici I/61 v Kladně. Ředitelství silnic a dálnic tam v úterý zahájilo demolici mostu v Kročehlavské ulici, který má být nahrazen novým mostem do konce roku.

Autor: Milan Holakovský