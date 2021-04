Přípravy na demolici budou viditelné už od pátečního večera, kdy se v 19 hodin začne s vyznačováním dopravních omezení pod dvojicí souběžných mostů. V sobotu časně ráno, zhruba kolem čtvrté hodiny, pak začne navážení štěrkového lože pod jednu z konstrukcí, která jako první ustoupí výstavbě svého nástupce.

Zdroj: Youtube

Bude to severní polovina západní části přemostění; v jízdním pásu od dálnice D10 ve směru k centru. Právě na nachystané lože budou dopadat části demolovaného mostu, aby nepoškodily komunikaci pod ním. Se začátkem vlastního bourání se počítá v sobotu kolem sedmé. To už se, jak připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, do bouraného mostu zakousne těžká technika. Jinak to nejde: most byl uveden do provozu koncem roku 1984 jako součást stavby R1 Satalice–Běchovice, přičemž od té doby neprošel větší rekonstrukcí. Stav mostovky se tak už blíží havarijnímu. Nově vybudovaný most navíc už bude připraven na to, že v tomto úseku se Pražský okruh má v příštích letech rozšiřovat na tři pruhy.

„Pro zajištění průběhu demoličních prací bude od páteční půlnoci do nedělní 18. hodiny uzavřen v Chlumecké ulici jízdní pás směrem do centra a provoz bude veden pouze v jízdním pásu směrem z centra v režimu 1+1 jízdní pruh,“ připomněl Buček. „Zároveň se na dálnici D0 uzavře výjezdová větev exit 59 vlevo směr Chlumecká. Značená objízdná trasa bude vedena pro všechna vozidla ve směru: D0 – Vysočanská radiála – mimoúrovňové křížení Satalice – Budovatelská – Vysočanská radiála – D0 – výjezdová větev směr ulice Chlumecká,“ upozornil na zajížďku.

Zdeněk Zuntych ze společnosti Swietelsky stavební, která je zhotovitelem ve sdružení s Colas CZ, Deníku upřesnil, že nyní se demolice týká severní poloviny západního mostu. „O týden později naváže demolice jižní poloviny,“ konstatoval – s tím, že pak se uzavírka „prohodí“. Nyní je aktuální, že v sobotu i v neděli bude Chlumecká ulice uzavřena směrem do centra – a směrem do Horních Počernic bude touto ulicí zaveden obousměrný provoz.

Po dokončení demolice začne výstavba nového mostu. Kromě letošního roku se v místě bude pracovat i v příštím roce. K tomu výrobní ředitel závodu Mosty společnosti Swietelsky stavební Michal Blahovič uvedl, že konstrukčně jde v každém jízdním pásu o jeden most. „To umožňuje práce rozdělit. Tedy dopravu převést vždy na jeden most ve vý-razně užších pruzích v režimu 2+2 jízdní pruhy, odstranit druhý most a postavit nový,“ uvedl.

Ve výběrovém řízení vyhlášeném ŘSD zhotovitel uspěl s cenou 168,5 milionu korun bez DPH. Vítězné družení také nabídlo také nejrychlejší práci: 198 dní za jednu polovinu. Maximum požadované investorem bylo 214 dní.