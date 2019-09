Bojovat za lepší klima začne kraj třiceti stromy

Vysadit ještě letos nejméně 30 vzrostlejších stromů. Tak zní plány středočeských radních na alespoň drobný příspěvek ke zlepšení klimatu, který by se v příštích letech měl vyvinout v duchu úsloví „houšť a větší kapky“. Prozatím se počítá s tím, že od října do konce roku se začne s výsadbou na pozemcích příspěvkových organizací zřizovaných krajem – a to v rámci pilotního projektu, který by měl v příštím roce pokračovat v daleko větším měřítku. Chystá se také příprava „pilotního materiálu“ v předpokládané hodnotě 50 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Obojí je reakcí na rozhodnutí středočeských zastupitelů, že kraj poskytne ze svého rozpočtu jeden milion korun na opatření k ochraně klimatu. Z toho je 800 tisíc určeno na zmapování takzvané uhlíkové stopy v kraji (neboli množství vypouštěných skleníkových plynů, což je zvykem udávat v přepočtu na oxid uhličitý). Zbytek, 200 tisíc korun, je určen na její kompenzaci – tedy na konkrétní opatření, k nimž patří právě sázení stromů schopných pohlcovat oxid uhličitý. V té souvislosti hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomněla vyjádření odborníků, že například javor dokáže za 70 let spotřebovat zhruba tři tuny CO2 – avšak v našich podmínkách se jako vhodnější jeví dub, který si za 80 let poradí přibližně s pěti tunami. Do hledání cest, jak v rámci běžných činností krajských institucí a organizací prospět klimatu (což se zdaleka nemusí omezovat jen na výsadbu stromů a energetické úspory) se hejtmanství pouští společně s odborníky z neziskové společnosti CI2, která je garantem offsetového programu Sledujeme / snižujeme CO2. Tato organizace také poprvé v historii zmapuje uhlíkovou stopu související s činností krajského úřadu. Pokračovat v projektu by se podle představ hejtmanky, jež se na nedávném setkání s novináři přihlásila k tomu, že jde o její nápad, mělo i v dalších letech.

Autor: Milan Holakovský