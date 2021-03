V samém závěru pořadu připomněla, že ty nejzákladnější kroky jsou skutečně na každém z nás. „Chránit se, řešit rozestupy – a hlavně ruce,“ připomněla s odkazem na jaro, kdy se v souvislosti s masivním používáním dezinfekce hovořilo o tom, že se některým lidem dokonce začala objevovat i razítka z diskoték, jež navštěvovali v 80. a 90. letech. A především upozornila na možnost „udělat pozitivní krok na podzim“. Sice to nevyslovila, ale nepochybně měla na mysli rozhodování občanů v říjnových parlamentních volbách. „Aby nás řídil člověk s vizí,“ šťouchla si do nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO).

V úvodu pořadu nicméně uvedla, že v souvislosti s vývojem pandemie nechce označovat viníky – a pouze uvedla, že bylo možné „lépe komunikovat s občany“ a „dělat některá opatření jinak“; nyní například doplácíme na obrovské rozvolnění před Vánoci a podcenění situace ve školkách. Slovy, že jde o „obrovskou chybu vlády“ navázala moderátorka pořadu; právě kabinet má podle slov Tománkové odpovědnost za zdraví občanů a nemůže podléhat tlakům, ať už po rozvolnění opatření volal kdokoli. Jasno měl také další z hostů, hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS): i on zdůrazňuje odpovědnost vlády.

Stav hromadného postižení od pátku nikde nepřibyl

K aktuálnímu stavu ve středočeských nemocnicích hejtmanka uvedla, že stav hromadného postižení osob nadále zůstává vyhlášen v osmi z nich, přičemž od pátku nepřibyla žádná další. „Všichni dělají maximum, aby každý pacient dostal tu nejlepší péči,“ zdůraznila. Ocenila v té souvislosti pomoc armády, byť nasazení vojáci ještě nemají dokončené očkování proti koronaviru, a tak je nelze využívat přímo na covidových jednotkách. Největší těžkosti byly podle Peckové v mladoboleslavské nemocnici; dále hejtmanka připomněla vážnou situaci také v nemocnicích v Benešově, Mělníku, Kolíně a Kutné Hoře. Stav hromadného postižení osob byl dále vyhlášen v Nymburce, Příbrami a Rakovníku – a stejnou situaci ohlásila i čáslavská nemocnice, byť tam se rozhodli volit poněkud odlišný právní postup.

Pecková se netají překvapením nad tím, jaké reakce vyvolalo oznámení vlády, že hejtmani mohou vyhlašovat lékařům pracovní povinnost: následovala vyjádření sdružení lékařských odborností s vysvětlováním důvodů, proč jejich lidé nastoupit nemohou. Speciálně hejtmanka upozornila na dopisy od prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera – byť naproti tomu zmínila zubní kliniky, jejichž týmy svou pomoc nabídly – a od prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Poznamenala, že Kubek sice spílá vládě, v čemž je s ním ona zajedno – to ale s řešením situace nepomáhá. I v neděli zopakovala, že kraj kontaktuje vybrané ambulantní lékaře, na jejichž pomoc spoléhá – s tím, že se je podaří přesvědčit a domluvit se. Kraj také plánuje opět povolávat studenty medicíny a již oslovil všechny zdravotnické školy v regionu s dotazem, zda jsou ochotny nastoupit studentky 3. a 4. ročníku (byť ty starší by se měly připravovat na maturitu, o níž ještě není jasné, zda ji budou skládat formou zkoušky).

S testováním kraj rozjíždí republikový unikát

Vůči vládě se Pecková vymezuje také třeba v souvislosti s testováním ve firmách. „Řešilo se to jako všechno ostatní: ze dne na den, z hodiny na hodinu; nic nebylo připravené,“ nabídla svůj pohled. Za obzvlášť škodlivá označila opakovaná vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), jenž řekl, že firmy mohou posílat zaměstnance testovat se na odběrových místech, jež jsou tím přetěžována – a nemocnice by jejich personál potřebovaly spíš uvnitř. V souvislosti se zajišťováním provozu odběrových míst Pecková opětovně ocenila spolupráci s armádou.

„Vidím, jak jsou všichni kolem šikovní a když jsou hozeni do vody, tak se plavat naučí,“ pochválila hejtmanka nasazení všech, kteří se podílejí na boji s koronavirem. Nicméně s postesknutím, že to hození bylo tedy opravdu drsné.

V souvislosti se vztahem kraje a státu si posteskla také na zpočátku velmi váznoucí dodávky vakcín, jichž do středních Čech směřovalo neúměrně málo. A jaká je situace dnes? „Snažíme se pracovat s tím, co máme – a neplýtvat energií na stížnosti,“ prohlásila hejtmanka do kamery. S dodatkem, že právě v očkování vidí jedinou spásu.

Důraz klade rovněž na testování – a to i ve školách. Včetně 87 takzvaných předurčených základních škol a školek, které jsou nyní v provozu, aby se postaraly o bezmála osm stovek dětí ve věku od dvou do deseti let, jejichž rodiče s nimi nemohou zůstávat doma. Jde například o zdravotníky, příslušníky složek integrovaného záchranného systému, sociální pracovníky a další profese, které prostě na pracovištích nemohou chybět. Získat testy pro tento účel od státu se nepodařilo, a tak kraj testování zaplatí sám. Začít využívat „cucací“ testy s následným vyhodnocením metodou PCR v laboratoři se v předurčených školách chystá co nejdřív; testy mají být rozvezeny ve středu.

Každý může zatáhnout za záchrannou brzdu

Hejtmanka dále oceňuje, jak jsou Středočeši disciplinovaní v souvislosti s dodržováním pravidel „lockdownu“ – tedy zákazu zbytečného cestování mezi okresy. „Jsem velmi ráda, že si nevybíjejí svou frustraci na příslušnících Policie ČR,“ komentovala na obrazovce poznatky z kontrol, s nimiž ji seznámil krajský policejní ředitel Václav Kučera. Byť je prý pravda, že se vyskytlo i několik provokatérů.

Pecková připomíná, že za koronavirovými čísly, údaji o nakažených i zemřelých, jsou konkrétní lidské příběhy – a je na místě si uvědomit, že tohle se týká každého z nás. „A každý zatáhne za vlastní záchrannou brzdu,“ poznamenala. Tohle sice vyslovila jako hejtmanka, avšak současně hovořila jako žena z Mnichovic, k níž se několik takových osudů lidí z okolí velmi bezprostředně přiblížilo.

(hol)