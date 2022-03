Do souvislosti dala počty v kraji registrovaných Ukrajinců – těch bylo v sobotu zhruba dvacet tisíc – a údaje ministerstva práce a sociálních věcí o počtu volných míst, která středočeští zaměstnavatelé nahlásili úřadům práce. Pracovních příležitostí, v souvislosti s nimiž úřady práce mohly uchazeče o zaměstnání okamžitě nasměrovat ke konkrétní firmě, bylo na sklonku února ve středních Čechách 67 384. „Z toho 87,5 procenta tvoří volná místa vhodná i pro cizince,“ připomněla Pecková, jež pomoc pracovišť úřadu práce oceňuje.

Zdůrazňuje současně, že tato pomoc je poskytována zdarma. To se kraj se snaží příchozím z Ukrajiny připomínat i formou letáků a dalšími způsoby, aby je nasměroval tam, kde najdou pomoc bezplatnou a nezávislou – a současně je varoval před možným působením vykutálených zprostředkovatelů, agentur a dalších filutů. Může se totiž stát, že uprchlíky osloví s nabídkou pomoci lidé, kteří sice hovoří sladce a třeba i přímo v ukrajinštině, avšak ve skutečnosti jim nejde o nic jiného než jen o vlastní prospěch. Stejně jako v jiných oblastech lidského konání platí, že slova, která zní příliš hezky na to, aby byla pravdivá, asi skutečně zrádná budou. Nabídka slibující řešení, které je nápadně rychlé, snadné a výhodné ve srovnání s tím, co je dostupné jinde, je tak velmi podezřelá.

Nezaměstnanost v kraji klesla pod tři procenta, čísly může zahýbat migrační vlna

Hejtmanka připomíná, že z pohledu ukrajinských uprchlíků (kdy mezi dospělými mají nyní převahu ženy-matky) mohou být zajímavé zejména nabídky práce v některých oborech. „Firmy shánějí nové zaměstnance v oborech zaměřených na jarní sezonní práce (zahradnictví, rostlinná výroba, lesnictví, sadařství, povrchové doly, stavební a pomocné práce), v technických a dělnických oborech, v sociálních službách, ve zdravotnictví, gastru nebo pokojské,“ připomněla. Některé profese nicméně mohou narážet na problémy s uznáváním kvalifikace či s chybějícími doklady potvrzujícími praxi; typicky se to může týkat třeba zdravotníků.

Včera bylo ve @StredoceskyK necelých 20 tisíc registrovaných Ukrajinců. Data z konce února: Zaměstnavatelé v rámci našeho kraje měli 67 384 volných pracovních míst. Z toho 87,5 % pak tvoří# volná místa vhodná i pro cizince. Nesmírně a ZDARMA pomáhá Úřad práce pro @StredoceskyK — Petra Pecková (@PPeckova) March 13, 2022

Uživatelka Zabiczka na twitteru reagovala, že zapojení úřadu práce drží palce. „Hrozně si přeji, aby byli lidé z Ukrajiny zaměstnáni za normálních podmínek – a ne přes nějaké prostředníky, kteří je okrádají o část výdělku,“ napsala na sociální síti. Stanislav Pavel nicméně prostřednictvím stejné sociální sítě namítá, že ne vše jde úplně snadno. „Naše Ukrajinky po páteční mnohahodinové anabázi na ÚP pro Prahu-západ prohlásily, že je to horší než na Ukrajině (při veškeré jejich pokoře). Odešly bez registrace!“ poznamenal. „Na všech informačních linkách nám doporučili, ať si raději něco hledají samy,“ posteskl si.