Bez peněz by sociální služby byly ohroženy

Žádné služby kraj neruší ani neomezuje. To před dvěma týdny uvedla krajská radní pro sociální oblast Aneta Heřmanová (ČSSD) na setkání vedení kraje se starosty středočeských obcí a měst. Nemuselo by to tak však zůstat napořád. Pokud by se nevyřešily nesnáze s financemi od státu, nejspíš by to mohly odnést především služby poskytované zdarma – zvláště nejrůznější poradny a kontaktní místa.

Radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Heřmanová nepopírá, že zařízení poskytující sociální služby čelí problémům v souvislosti s nedostatkem peněz. Souvisí to s loňským nařízením vlády stanovícím navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Částka, která je na to potřeba, se v médiích propírá jako „dvě miliardy na sociální služby“. Zatím zůstává pouze slíbená. „Na finanční prostředky na toto dofinancování, které ve svých rozpočtech nalezla ministerstva práce a sociálních věcí a financí, kraje stále čekají,“ konstatovala Heřmanová. Chybí přes čtvrt miliardy Na zvýšení platových tarifů a zvláštních příplatků je podle propočtů krajského úřadu ve středních Čechách potřeba přes čtvrt miliardy korun; dělá to zhruba 280 milionů. I poté, co budou peníze k dispozici, to ještě potrvá, než se dostanou ke svým příjemcům: pro poskytovatele sociálních služeb musí kraj vyhlásit mimořádné kolo dotačního řízení. To se neobejde bez schválení radními i zastupiteli, následně plynou lhůty pro vyhlášení, pro podávání žádostí, jejich vyhodnocení, což opět musí být schvalováno radními a zastupiteli, sepisování smluv… I kdyby peníze už teď ležely na dřevě, šlo by o proces na měsíce. Poskytovatelům sociálních služeb tak hrozí, že peníze na celý rok, určené pro období od ledna do prosince, dostanou spíš „pod stromeček“. A je třeba mít na paměti, že personální náklady obvykle v jejich rozpočtech dosahují kolem 70 procent – ale i víc. Komplikací navíc je, že vedle příspěvkových organizací kraje a organizačních složek obcí působí v této oblasti i řada dalších poskytovatelů rozmanitého charakteru: neziskovky, spolky i společnosti. Jejich podíl ve středočeské síti sociálních služeb dosahuje 62 procent. Sociálním službám nabízí kraj 15 milionů. Hlavně pro nové kapacity Přečíst článek › Náročná práce pro srdcaře Pro působení v sociálních službách bývá příznačné jedno: za vysoké nasazení a otevřené srdce poměrně nízká odměna. A k tomu vysoké nároky na každého pracovníka: od lidského přístupu ke klientům až po kvalifikační požadavky včetně celoživotního vzdělávání. Není tedy divu, že už dnes sociální služby shánějí zaměstnance nesnadno; spíš se potýkají s jejich nedostatkem. O tom, jaké dopady by mohly přinést chybějící peníze, tak není třeba dlouho přemýšlet: citlivě se tomu říká ohrožení personální stability. Se všemi důsledky, které to s sebou nese. Opět vyjádřeno nadmíru citlivě: nedostatečná saturace potřeb lidí v sociálně nepříznivé situaci. Starostům má pomáhat nová síť pro přenos dat Přečíst článek › Charakter sociálních služeb



* Jakýkoli nedostatek peněz vždy ohrožuje především zajišťování služeb sociální prevence a poradenství, které jsou ze zákona poskytovány bezplatně: například intervenční centra pro oběti domácího násilí, adiktologické služby (což je podpora boje se závislostmi) nebo služby pro ohrožené děti a rodiny – ale třeba i služby rané péče určené dětem, které se narodily se zdravotním postižením (přičemž dostupnost včasné pomoci je klíčová pro budoucí vývoj dítěte a zvládání jeho handicapu



* Další poskytované služby



- služby sociální prevence: azylové domy, domy „na půl cesty“, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ale i pro seniory či osoby se zdravotním postižením), sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace



- služby sociální péče (ať už terénní, ambulantní nebo pobytové): pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, denní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem (zpravidla pro lidi s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí), domovy pro osoby se zdravotním postižením a další



Autor: Milan Holakovský