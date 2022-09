Aniž by to řidič vůbec tušil, způsobil nemalou škodu sobě i ostatním. Na silnici vznikla po jeho projetí městem zhruba dva metry široká žlutá lepkavá čára, která se táhla od ploché dráhy až ke kruhovému objezdu U Brodu, což je odhadem bezmála kilometr. Někteří řidiči, kteří místem projížděli už okolo 9:30 hodin, se k vozovce doslova přilepili. „Mám auto z půjčovny, vjela jsem do barvy a zamazala si všechna kola. Jsem zvědavá, jak to dostanu dolů,“ potvrzuje jedna z řidiček.