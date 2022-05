Na Strakonické ulici se ve směru do centra tvořila v ranní špičce kolona od chuchelského závodiště, která byla srovnatelná s kolonami, které se v místě tvořily v minulých dnech. Podle pražské Technické správy komunikací (TSK) byla kolem 9. hodiny v místě doprava na stupni čtyři z pěti. Větší problémy v dopravě nejsou, intenzivnější doprava byla v ranní špičce na některých objízdných trasách. Vyplývá to z údajů TSK a dopravních aplikací. Ucpával se Pražský okruh a Komořanská. Kolona se tvořila i ve směru z Barrandova, auta tudy ale projížděla plynule.

Práce na mostě probíhají každý den od 6 hodin ráno do 22 hodin večer a naplno začaly v pondělí. To se ale nakonec obešlo bez katastrofálních komplikací. Doprava se sice zpomalila, ale stále se dalo přes most a kolem něj projet relativně v pořádku.

Přípravy na rozsáhlou stavbu v oblasti dopravy byly velké. Posílené jsou linky tramvají, autobusů i vlaky. Vznikl také nový přívoz P3, který jezdí v pracovní dny mezi Lihovarem a Dvorci.

„Doporučujeme objízdnou trasu po Pražském okruhu, byť je delší, ale časově vychází lépe než alternativní trasy,“ radí Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací. Jenže hned v pondělí stačilo, aby se na okruhu od Jesenice směrem k dálnici D5 zastavilo porouchané auto a kolony rázem dosahovaly několik kilometrů a dopolední zdržení zde bylo i přes hodinu.

První den prací se zahustila i Komořanská, kde řidiči využili alternativní trasu přes most Závodu míru. Auta stála také v centru, problematické bylo projet přes Legerovou.

Rekonstrukce je rozložena do čtyř let. Letos práce vyjdou na 594,5 milionu korun. Omezení budou probíhat do 2. září. Pokud stavební firma termín nedodrží, ze smlouvy pro ni vyplývá pokuta zhruba pět milionů za první den prodloužení.