Aktualizovaná analýza vychází z databáze Jednotná dopravní vektorová mapa s lokalizací všech dopravních nehod v České republice evidovaných Policií ČR. Jsou v ní identifikována místa nejčastějších dopravních nehod s vážnými zdravotními následky v letech 2016–2018. Stejně jako v předchozích ročnících této analýzy byly i nyní posuzovány dálnice a silnice I. Třídy.

Třetí místo v zemi obsadila zatáčka s křižovatkou poblíž obce Medonosy ve Středočeském kraji. „Asi půl kilometru severně od obce došlo na silnici I/9 za tříleté období k 18 nehodám, z toho čtyřem vážným. Dva lidé na místě zemřeli a dva si odnesli těžká zranění,“ uvedl Václav Bálek, tiskový mluvčí pojišťovny Allianz.

Kromě nejrizikovějších míst v zemi stanoví Allianz pravidelně také nejnebezpečnější úseky v jednotlivých krajích. Ve Středočeském kraji obsadila druhé místo nebezpečná křižovatka několik kilometrů jižně od Mladé Boleslavi v katastru obce Nepřevázka. „Za poslední tři roky se zde odehrálo 12 nehod, při kterých jeden člověk na místě zemřel a pět si odneslo těžká zranění. Úsek skončil celostátně na 5. místě,“ řekl Václav Bálek.

Na 11. příčce celostátně a na 3. místě v kraji skončila zatáčka v katastru obce Tupadly několik kilometrů severně od Mělníka. Nehod se tady v daném období odehrálo 16 s jedním smrtelným a dvěma těžkými zraněními. Ke dvěma ze tří vážných nehod došlo na mokré vozovce.

Na 12. místě celostátně se umístila křižovatka poblíž benzinové pumpy v severozápadním cípu Benešova. Allianz Automapa zde ukazuje 22 nehod s jednou obětí na životě a dvěma těžkými zraněními.

Na pátém místě Středočeského kraje a na 16. místě ČR skončila křižovatka na silnici I/38 jižně od Bělé pod Bezdězem. Z místních 8 nehod si tři lidé odnesli těžká zranění.

Automapa Allianz, zdroj: www.opojisteni.cz

Co bylo zařazeno do mapy



Podmínkou pro zařazení konkrétního úseku do statistiky Allianz Automapy bylo, že na dané komunikaci se za poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím a současně mezi těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 100 metrů.

Jak se lokality porovnávaly?



Kromě počtu vážných nehod byly dále nehodové lokality porovnány podle počtu osob, které zde utrpěly smrtelná nebo těžká zranění, podle četnosti dalších drobnějších nehod v daném místě a počtu lehčích zranění. Z celkového množství takto definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní žebříček 20 nejrizikovějších lokalit.

Nejkritičtější místa na silnicích v ČR v letech 2016–2018



V žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku figurují některé regiony vícekrát. Nejhůře dopadl právě Středočeský kraj, který je za období 2016–2018 zastoupen hned pětkrát! Naopak kraje Karlovarský, Plzeňský a Vysočina se v TOP 20 vůbec neobjevily.