Autobusy mládnou a snižují se. A má být líp

Střední Čechy – Nejlepší kvalitu v autobusech příměstské dopravy mohou cestující očekávat ve vozidlech společnosti Martin Uher z Mníšku pod Brdy jezdící hodně na Příbramsku, jež společně Dopravním podnikem hl. m. Prahy v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) splňuje všechny požadavky definované v takzvaných standardech kvality. Do skupiny dopravců s vysokou kvalitou se dále řadí ČSAD Polkost z Kostelce nad Černými lesy a pražská firma Stenbus. Ukazuje to hodnocení všech 19 dopravců vozících lidi na linkách zařazených do systému PID (z nichž 18 jezdí po různých koutech středních Čech).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Do nejslabší kategorie dopravců s nižší kvalitou, vyhovující standardům méně než z 40 procent, se propadli živnostník z Prahy 8 a společnost obsluhující především Kolínsko a Nymbursko. Společnost Ropid, Regionální organizátor PID, si nicméně pochvaluje, jak se úroveň cestování pozvedla. Jako hlavní přednost zdůrazňuje zvyšování podílu bezbariérových autobusů – takto přístupných jich je už 71 procent. Proti předloňskému roku se také loni podařilo vozový park malinko omladit. Právě s nákupy nových vozidel ostatně souvisí nárůst bezbariérovosti. Ředitel Ropidu Petr Tomčík upřesnil, že v meziročním srovnání se míra bezbariérovosti se zvedla na zmiňovaných 71 procent z původních 66 – a věkový průměr autobusů se snížil z 8,9 na 8,5 roku. Co s lesem nahlodaným kůrovcem? Kraj chystá seminář Přečíst článek › Vyhodnocení sledovaných standardů ukazuje, že se všeobecně podařilo zlepšit čistotu autobusů – a posun k lepšímu nastal i ve vzhledu šoférů (což se skrývá pod označením ústrojová kázeň). Naopak jako problémovější se jeví dodržování jízdních řádů; dále pak zajištění bezbariérových autobusů na ty spoje, kde jejich nasazení slibuje jízdní řád, a rezervy má i způsob informování cestujících ve vozidlech. Většina dopravců se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů, což může mít nepříznivé dopady na cestující. Opakovaně se stalo, že kvůli chybějícím šoférům autobusy nejezdily. Ne že by přijely pozdě: nejely vůbec. I s tím se firmám provozujícím autobusovou dopravu podařilo zabojovat. Nyní jsou takzvané personální výpadky spíš už jen ojedinělé. Tři miliardy na příměstské vlaky zůstanou u Českých drah Přečíst článek › Ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka očekává, že se cestující mohou těšit přímo na skokové zlepšení. To podle něj přinese integrace dalších linek do systému PID. Navíc se blíží konec desetiletých smluv s dopravci na zajištění provozu na konkrétních linkách – a chystají se nové veřejné soutěže. Nové smlouvy se pak mají uzavírat s uplatněním jiných, podstatně přísnějších standardů, majících cestujícím nabídnout zlepšení komfortu i orientace. Například společnost Arriva se nedávno pochlubila, jak jsou vybaveny nově pořizované autobusy, aby vyhověly přísnějším nárokům: mají klimatizaci v celém voze, nejen nad řidičem, pohodlné „meziměstské“ sedačky, USB vstupy pro nabíjení mobilů, rozšířený informační systém (více obrazovek s přehledem o trase včetně nově doplněných údajů) – a také barevné prvky jednoznačně navádějící vozíčkáře nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. To, že jsou nízkopodlažní, už je samozřejmost. Loni autobusy PID najezdily po Středočeském kraji 27 milionů kilometrů. V Praze, kde lidi vozí vedle městského dopravního podniku ještě dalších osm dopravců, to bylo 80 milionů. Přesedněte z auta na kolo, vyzývají organizátoři soutěže Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský