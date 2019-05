Nešlo přitom jen o zdvořilou odpověď na otázku laických návštěvníků. Jedná se o novinku – a to zcela seriózní mezinárodní projekt hledání „druhé Země“, potvrzuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, jehož tým právě v Ondřejově na Praze-východ působí. „Výzkumná skupina Stelárního oddělení pod vedením doktora Petra Kabátha se za podpory ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stala oficiálním členem vesmírné mise Evropské kosmické agentury PLATO,“ konstatoval Suchan.

S dodatkem, že se jedná o první přímou českou účast na výzkumu exoplanet. Těmi se rozumí extrasolární (ležící mimo hranice naší Sluneční soustavy) planety – čili takové, které obíhají kolem jiných hvězd. Astronomové jich už znají tisíce – přičemž se předpokládá, že existují kvanta dalších. Téma zpopularizoval zvláště objev planety v obyvatelné zóně u nejbližší hvězdy ke Slunci Proximy Centauri.

Mise PLATO, která se zaměří na hledání planet podobných Zemi – což podle Kabáthových slov skutečně znamená i pátrání po planetách mimo Sluneční soustavu, kde by mohl existovat život; alespoň se to tak dá říci ve zkratce– bude pod hlavičkou Evropské kosmické agentury startovat v roce 2026. Tým z Ondřejova, jehož zapojení do projektu podpoří příspěvek z ministerstva školství ve výši 840 tisíc eur, však bude mít spoustu práce už s předstihem.

Ano, po startu mise PLATO se na hledání takzvané druhé Země skutečně bude podílet – jeho úkoly se však týkají už přípravné fáze mise. Především jde o vytvoření softwaru pro monitorování stavu přístroje a pro zpracování dat – a také výrobou 33 kontejnerů pro dopravu kamer PLATO, jejichž parametry musí být skutečně špičkové, aby byly zajištěny extrémními nároky na bezpečnou přepravu těchto opticko-elektronických zařízení: například mimořádné požadavky na čistotu či třeba odolnost proti otřesům.