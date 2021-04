„Hned po Velikonocích byl opět využit sklad v prostorách benešovské stanice,“ upozornila Fliegerová na prostor, který jako překladiště pro rozvážení ochranných prostředků začal sloužit už loni na jaře. A stejně jako tehdy se uplatňuje i stejný mechanismus: od profesionálních hasičů převezmou materiál dobrovolní, kteří zajistí další dopravu do regionů; do měst fungujících jako obce s rozšířenou působností.

„Tentokrát hasiči pomáhali s distribucí LEPU testů na jednotlivé obce s rozšířenou působností. Obce je následně budou dodávat do škol, které jimi budou od příštího týdne testovat žáky prezenční formy vzdělávání,“ upřesnila Fliegerová.

Do benešovských garáží hasičské techniky, vyčleněné pro účely centrálního krajského překladiště již před rokem, v úterý odpoledne Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR dovezl ze skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) 526,5 tisíce testů.

Testy navezlo pět kamionů na 65 paletách. To vše projde rukama našich příslušníků, kteří je musí rozdelit. pic.twitter.com/5mkJzg1hih — HZS ScK (@HZS_ScK) April 7, 2021

Hned na počátku plány rozvozu narušilo počasí: výrobce testů vyžaduje skladování i transport v teplotním rozmezí od +4 do +30 stupňů Celsia – a venku bylo chladněji. „Problém tak vyvstal už při převozu ze skladu SSHR v Poleradech, kdy se nakládka zpozdila o několik hodin,“ konstatovala Fliegerová.

Stejná potíž ostatně vyvstala i v sedlčanském skladu, kde se nakládalo pro další regiony; testy určené pro jih a západ Čech. Řešení? Bylo třeba počkat, až se oteplí.

„Naložené kamiony dorazily do Benešova až pozdě odpoledne,“ uvedla Fliegerová. S tím, že pak se projevila druhá patálie: obrovské množství testů. „Do garáží bylo nutné přemístit z pěti kamionů 65 palet, které zaplnily téměř celý prostor – takže zbylo minimum místa pro následnou manipulaci,“ upřesnila.

Ve středu pak v tomto překladišti panoval čilý ruch už od časných ranních hodin. „Každou krabici museli hasiči vzít do rukou a rozdělit na hromádku pro příslušnou obec s rozšířenou působností. Mezi 11. a 13. hodinou najížděly do prostor benešovské stanice vybrané jednotky sborů dobrovolných hasičů, které příslušné testy dovezly na místo určené zástupcem obce s rozšířenou působností,“ přiblížila Fliegerová rozsáhlou logistickou operaci. Z těchto mezistanic už budou testy putovat do konkrétních škol.

I když všechno zvládnout nebylo jednoduché, Fliegerová konstatovala, že akce byla velmi rychlá. „Tým, který se o tuto distribuci stará, pracoval jako dobře namazaný stroj,“ zdůraznila. S tím, že se uplatnil cvik, který benešovští hasiči získali v rámci dřívější distribuce různých ochranných prostředků, dezinfekcí i dalšího zdravotnického materiálu.