Akce na Krásné louce by se mohly odehrávat pod estakádou s vlaky

Místo nynější hodiny a půl by se vlakem dalo dojet z Mladé Boleslavi do centra Prahy za 40 minut; do budoucna by se také mohlo výrazně zrychlit železniční spojení Praha–Liberec. Takové možnosti nabízejí návrhy projektantů, na něž na facebooku v pondělí upozornil středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Ty navazují na loňské jednání s účastí zástupců Správy železnic i města Mladá Boleslav. Právě jeho občanů by se změna týkala – a to nejen těch, kteří cestují vlakem. Vlastně všech.

Návrhy projektantů na Dalovickou a Bezděčínskou spojku. | Foto: Facebook Petr Borecký středočeský radní