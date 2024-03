Máte doma přebytečné rostliny na rozdání nebo na výměnu? Výměnná akce květinový swap funguje na principu přinesu – odnesu. Týká se to také knih a časopisů související s tematikou. Pokračuje do 17.00 hodin.

Dobytí severního pólu

Kdy: pátek 22. března od 18.00

Kde: Mladá Boleslav, Dům kultury

Za kolik: 150 korun

Severské drama z pera autorské dvojice Svěrák – Smoljak. Uvádí divadelní Amatérský Soubor Fiasko.

Baráčnický ples

Kdy: sobota 23. března od 20.00

Kde: Nová Ves u Bakova, restaurace Na Veselce

Za kolik: 150 korun

Baráčnický ples, pořádá Furiant Malá Bělá. K tanci a poslechu hraje skupina Difurband, bohatá tombola.

Erotický ples

Kdy: sobota 23. března od 20.00

Kde: Mladá Boleslav, Dům kultury

Za kolik: neuvedeno

Hraje kapela Koneckonců, diskotéka Zdeňka Vranovského, striptýz, travesti show Techtle mechtle.

Světový den vody

Kdy: sobota 23. března od 9.00

Kde: Hulice, návštěvnické středisko Vodní dům

Za kolik: 120 korun/dospělí, 80 korun/děti

Světový den vody, aktivity pro návštěvníky, úžasně strávený čas. Přijďte si vyrobit vodní mlýnek nebo nakrmit žábu.

Koncert kapely Harlej

Kdy: sobota 23. března od 19.00

Kde: Hořovice, společenský dům

Za kolik: 590 korun

Česká rocková skupina Harlej vyrazila na turné k novému albu Zatím je to dobrý. V koncertním playlistu nebudou kromě novinkových skladeb chybět ani tradiční hity.

Lichtenštejnové

Kdy: sobota a neděle od 10.00, do 15. září 2024

Kde: Kolín, regionální muzeum

Za kolik: 80 korun, 40 korun/snížené

Výstava připomíná výročí 400 let od majetkového vstupu knížecího rodu Lichtenštejnů na území Čech (1622–1623), především zisku komplexu panství východně od Prahy a na Kolínsku.

Velikonoce na Kačině představí zvyky a tradice. Velikonoce na zámku pokračují až do 7. dubna. V zámeckém parku je připravena rodinná hra Hledání obřích vajíček.

Karneval a Pískomil se vrací

Kdy: sobota 23. března od 14.00

Kde: Uhlířské Janovice, farma Bláto

Za kolik: 200 korun, děti do 1 roku zdarma

Kapela Pískomil se vrací interpretuje své písně naživo v karnevalovém programu. Nenechte si ujít dovádivé maškarní odpoledne nabité písničkami, tancem a zpíváním.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 23. března od 15.00

Kde: Mělník, regionální muzeum

Za kolik: 30 korun, 15 korun/snížené vstupné

Tradiční jarmark s předváděním řemesel a dílničkami pro děti ve všech prostorech muzea. Předvádění řemesel a dílničky nejen pro děti (pletení pomlázek, zdobení kraslic, zdobení keramiky a perníčků…)

Dětský karneval

Kdy: sobota 23. března od 15.00

Kde: Milovice, kulturní dům

Za kolik:100 korun

Maškarní pro děti, skotačení, přehlídka masek, malování na obličej, tombola, zábavu zajistí Lumpína a dráček. Moderuje Luboš Votroubek.

Velikonoční jarmark

Kdy: 23. března od 10.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Za kolik: neuvedeno

Velikonoční jarmark lidových řemesel do 15 hodin na nádvoří a ve Stodole, desítky řemeslníků, pekařů, cukrářek, farmářů a dalších prodejců. Od 10 do 11 a od 14 do 15 hodin ukázka kování cvočků. Z Příbrami a Březnice jede na jarmark velikonoční vlak.