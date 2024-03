/FOTO, VIDEO/ Nadcházející víkend je sice posledním zimním, akce na Boleslavsku i u sousedů ve středních Čechách už ale voní jarem. Vyrazit můžete na velikonoční jarmarky a trhy nebo na loučení se zimou, která v podobě Morany skončí v potocích a řekách. Ale také na poslední bály sezony, na večírky s cimbálovkou, bigbítem nebo punkem, na lesní bojovku, vesmírné dobrodružství na hvězdárně nebo na noční rande se sovami.

Na Velikonočním jarmarku v Mladé Boleslavi se objevil i muž s obřím kuřetem. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

BOLESLAVSKO

Tonka Šibenice Kdy: pátek 15. března od 19.30

Kde: Bělá pod Bezdězem, Kultura Bělá

Za kolik: 70 – 90 korun Divadelní představení v komorním sále. Legendární příběh známé pražské prostitutky Antonie Havlové, řečené Tonky Šibenice, která stanula u posledního soudu, kde se rozhoduje o její cestě do ráje, nebo do věčného zatracení.

Jaro na zámku

Kdy: sobota 16. března od 14.00 hodin

Kde: Bělá pod Bezdězem, zámek

Za kolik: neuvedeno

Řemeslné dílničky (dekorace ze sena, zdobení kraslic, pletení pomlázky – s lektory), velikonoční stezka plná úkolů, zvířátka, výroba škvorkovníku, poznávací soutěže a další zábava.

Mladá Boleslav se chystá na rozšíření třídy Václava Klementa. Začíná s kácením

Velikonoce na faře Kdy: sobota 16. března od 14.00 hodin

Kde: Dolní Krupá, fara

Za kolik: neuvedeno Faru otevřena na jeden den, návštěvnická sezona začíná až v květnu. Velikonoční setkání, staré zvyky, recepty a hry, pletení pomlázek, barvení vajec, vystoupení dětí z místní školky, otevření expozice o životě na faře a zaniklých obcích Ralska.

Randez vous v Konírně

Kdy: sobota 16. března od 15.00 hodin

Kde: Mnichovo Hradiště, galerie Konírna

Za kolik: neuvedeno

Vernisáž výstavy Soni Kabaňové a Beaty Gerbocové v galerii v základní umělecké škole, otevřeno v sobotu od 9.00 do 11.00, v neděli a ve středu od 15.00 do 18.00 nebo po dohodě. Pokračuje do 20. března.

Pohádka ze dvorka Kdy: sobota 16. března od 15.00 hodin

Kde: Mnichovo Hradiště, městské divadlo

Za kolik: 120 korun Pohádka ze dvorka, známý příběh o kohoutkovi a slepičce, který děti naučí, jak se dělit.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí

Za kolik: neuvedeno

Velikonoční tržiště se stánky, vystoupí folklórní soubor Horačky, dětský sbor Dalovické sluníčko a žáci místní umělecké školy, minizoo, flašinetář, obří vejce se slepicí.

Skautský ples Kdy: sobota 16. března od 19.00

Kde: Mnichovo Hradiště, škola ve Studentské ulici

Za kolik: 300 korun Skautský ples v sále základní školy ve Studentské ulici. Hraje kapela Ragion

Historické vozy očima umělce

Kdy: sobota 16. března od 11.00

Kde: Mladá Boleslav, obchodní centrum Olympia

Za kolik: neuvedeno

Vernisáž výstavy. Historické vozy značky Škoda na obrazech bulharského malíře Stefana Ivanova. Výstava je umístěna v Olympii u Pizzerie Trappola. Pokračuje do 24. března.

Před bývalými kasárnami si v pátek připomenou výročí 85. nacistické okupace

Smejko a Tanculienka Kdy: neděle 17. března od 16.00

Kde: Mladá Boleslav, Škoda muzeum

Za kolik: 360 korun Smejko a Tanculienka s pořadem Zaber a makaj. A bude se společně tančit, zpívat a tentokrát i cvičit.

BENEŠOVSKO

Cimbálová muzika v Búdě Kdy: pátek 15. března od 18.30 hodin

Kde: Benešov, vinotéka a kavárna Búda

Za kolik: 420 korun Navštivte vystoupení cimbálové muziky, kdy si s cimbálovkou Čardáš Paprikáš užijete pravý moravský folklór.

Rybářský ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Týnec nad Sázavou, společenské centrum

Za kolik: 200 korun

Přijďte se zatančit na rybářský ples, na kterém k tanci a poslechu zahraje kapela Horváth band. Čeká na vás i bohatá tombola.

BEROUNSKO

Hostímský ples Kdy: sobota 16. března od 19.00 hodin

Kde: Beroun – Hostim, hospůdka U Krobiána

Za kolik: 300 korun Čtvrtý ročník hostímského plesu, tentokrát v retro stylu. Hudba, občerstvení, tombola a hlavně atmosféru vesnické veselky.

Koncert Sex deviants

Kdy: sobota 16. března od 20.15

Kde: Hořovice, klub Labe

Za kolik: Předprodej 150 korun, na místě 200 korun

Klub Labe roztančí punk-rocková kapela Sex Deviants spolu s A bude hůř a Deliwery. O afterparty se postará DJ Tomáš Mašek.

KLADENSKO

Den hvězdáren a planetárií Kdy: pátek 15. března od 17.00

Kde: Slaný, hvězdárna Jaroslava Trnky

Za kolik: 80 a 40 korun Prohlídka hvězdárny, pozorování v případě jasné oblohy a dvě přednášky Pavla Gabzdyla. Od 17 hodin pro děti vyprávění o Měsíci. Od 18.30 hodin pro starší děti a dospělé přednáška Kameny z vesmíru.

Vynášení Morany

Kdy: neděle 17. března od 14.00

Kde: Kladno, sraz na náměstí Starosty Pavla

Spálení Morany na muzejní zahradě, vyrábění létečka (ozdobené větvičky). Hudební doprovod Michal Turek a žáci ze souboru Hříbátka Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč. S sebou pentličky na zdobení.

KOLÍNSKO

Velikonoční trh Kdy: sobota 16. března od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Zásmuky

Za kolik: zdarma Trh, velikonoční a jarní zboží. Přednáška o včelách, pletení pomlázek, zdobení kraslic, ukázky lidových řemesel i dílničky pro děti. Velikonoční občerstvení

Noční bojovka

Kdy: sobota 16. března od 19.15 hodin

Kde: Kolín, lesopark Borky, na konci ulice Brankovická (za tenisovými kurty)

Za kolik: 440 korun

Seberte odvahu a zažijte adrenalin v hlubinách lesa. Čeká na vás setkání s temnými silami, únik ze spárů hororových legend, tanec s šíleným klaunem a mnoho dalšího.

KUTNOHORSKO

Rock Sympho Show Kdy: pátek 15. března od 19.00

Kde: Kutná Hora, Tylovo divadlo

Za kolik: 790 - 1390 korun Legendární rockové hity 20. a 21. století v originální interpretaci inovativního crossoverového orchestru Prime Orchestra. Světelná show a speciální efekty, hity například kapel The Prodigy, Nirvana, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin a dalších.

Maškarní ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Paběnice, sokolovna

Za kolik: neuvedeno

Maškarní ples, hraje kapela Hasband. Budete vítáni, pokud přijdete v maskách, můžete se pak zúčastnit soutěže o tři nej masky. Předtančení pole dance a bohatá tombola.

MĚLNICKO

Neratovický swap Kdy: sobota 16. března od 9.00

Neratovice, dům dětí a mládeže

sobotní vstupné 100 korun Darujte své nepotřebné oblečení, boty, věci do domácnosti a mnoho dalšího a přijďte si vybrat, co chcete. Dary se do domu dětí a mládeže přinášejí v pátek 15. března od 15.00 do 17.00 hodin, vybírat si lze na stejném místě v sobotu mezi devátou hodinou a polednem.

Vynášení Morany

Kdy: neděle 17. března od 15.00

Kde: Mělník, sraz před regionálním muzeem

Za kolik: zdarma

Společně ustrojíme Moranu a za zpěvu a tance ji vyneseme z města k řece. Průvod začne vyprávěním muzejnic o původu zvyklosti a těšit se můžete na vystoupení dětí z Jarošáčku. S sebou můžete vyfouknuté vejce a šnečí ulitku s dírkou pro nazdobení Morany.

NYMBURSKO

Rybářská zábava Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Městec Králové, kulturní dům

Za kolik: 150 korun Rybářská zábava v kulturním domě Na Staré poště, k tanci a poslechu hraje Uni duo.

Pohádka (tak trochu) na hlavu

Kdy: neděle 17. března od 15.00

Kde: Poděbrady, divadlo Na Kovárně

Za kolik: 90 korun

Rozpustilá pohádka podle předlohy Josefa Lady v podání Divadla U Váňů a divadelního spolku Jiří Poděbrady.

PŘÍBRAMSKO

Obecní ples Kdy: pátek 15. března od 20.00

Kde: Jince, Posádkový dům armády

Za kolik: 150 korun Obecní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Signál. Večer zpestří taneční skupiny Dupačky a Bel dance.

Noční vycházka za sovami

Kdy: sobota 16. března od 18.00

Kde: Brodce, sraz na okraji lesa za chatovou osadou

Za kolik: zdarma

Přírodovědný spolek Dobříš zve na noční vycházku za sovami do okolí Brodců u Dobříše. Povídání o nočních opeřencích, poslech jejich hlasových projevů a pokus o odchyt za účelem kroužkování. Oblečení do terénu a čelovku sebou. Pouze za příznivého počasí.

RAKOVNICKO

Jarní tvoření Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: Rakovník, Muzeum TGM

Za kolik: 30 korun Jarní tvoření spojené s hledáním velikonočních kraslic. Poplatek bude použit na nákup materiálu potřebného ke tvoření.

V roubence vynesou Morénu

Kdy: v neděli 17. března od 10.00

Kde: Roubenka Lechnýřovna

Za kolik: neuvedeno

Přivítaní jara. Společné dílny pro děti. Ukázka a výuka ručních prací pod vedením kurzu paličkování Domu dětí a mládeže Rakovník