Nikola Herpaiová dnes 14:00

Tento týden přibydou v Mladé Boleslavi nové street art malby v rámci projektu MĚSTO=GALERIE. Není to poprvé, co se do města sjedou umělci, aby vyzdobili nevzhledné budovy. Připomeňte si, jaká díla vznikla v posledních dvou letech. Víte, kde je najít?