Jméno Superb se u automobilky Škoda objevilo poprvé v roce 1934. Od samého začátku symbolizovalo vrchol nabídky po stránce kvality, komfortu a prostoru. Již první vozy Superb ve třicátých letech nabízely špičkový komfort a řadu moderních prvků, které se obecně staly standardem až výrazně později, například nezávislé zavěšení kol nebo 12V elektroinstalaci.

Prvním nabízeným motorem byl šestiválec o objemu 2 492 cm3 , později se pod kapotu dostaly i výkonnější šestiválce o objemu 3 137 cm3 a motory osmiválcové. Mezi lety 1935 a 1949 Škoda vyrobila 2 500 vozů Superb.

Název Superb poté čekal na návrat přes 50 let. První moderní generace modelu Superb byla představená na frankfurtském autosalonu v září 2001 a tato modelová řada je od té doby vlajkovou lodí portfolia vozů Škoda se spalovacími motory. Od druhé generace (2008 - 2015) se modelová řada rozšířila o variantu Combi, ve třetí (2015 - 2023) se poprvé objevila plug-in hybridní pohonná jednotka. V listopadu 2023 se představila již čtvrtá moderní generace.

Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi je otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Pro dobu svátků je ale provozní doba upravená. Ve dnech 24. až 26. prosince je zavřeno. Od 27. do 30. prosince je otevřeno od 9 do 17 hodin a 31. prosince pak od 9 do 14 hodin, 1. ledna je muzeum zavřené.