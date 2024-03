Výstava filmových klapek bude ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi až do 7. dubna. Návštěvníci se mohou těšit na netradiční díla známých umělců, jako jsou Kateřina Miler, Kristián Kodet, Iva Hüttnerová nebo Boris Jirků. „Poprvé svou klapkou přispěla i autorka loutek, Xenie Axamitová, a po roční pauze se opět zapojili i Jiří Slíva nebo Ticho 762,“ doplnil Čestmír Vančura, předseda Nadačního fondu FilmTalent Zlín.

Výtvarníci nemají daná žádná konkrétní témata, klapky jsou tak hodně rozmanité. Přesto hned několik umělců zcela náhodně zachytilo kočky. Objevují se i filmové motivy, nebo tváře známých osobností, jako je Tomáš Holý nebo třeba Bedřich Smetana, od jehož narození uplyne letos 200 let.

Výstava Salon filmových klapekZdroj: se svolením organizátorů

„Sklářská výtvarnice Miroslava Ptáčková zase reflektuje 105. nedožité narozeniny Miroslava Zikmunda a pokračuje v řadě významných zlínských staveb, tentokrát ztvárněním vily slavného cestovatele,“ poznamenal Vančura.

Po Mladé Boleslavi se výstava vydá do galerie Art Rubikon v Olomouci a do Galerie Vaňkovka v Brně. Poslední zastávkou bude zlínské obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko, odkud se klapky přesunou do Kongresového centra, kde 2. června ve 13 hodin proběhne dražba klapek. Z výtěžku dražby klapek jsou podporovány filmové projekty studentů filmových škol a dalších mladých tvůrců.