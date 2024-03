Galerie Templ zahájí tento týden výstavu děl Jiřího Kučery s názvem Obraz na hladině. Vernisáž je naplánována na čtvrtek odpoledne. Výstava pak bude k vidění až do 20. dubna.

Výstava Jiřího Kučery v Galerii Templ. | Foto: Galerie Templ

Jiří Kučera se narodil v roce 1974 v Martině a je absolventem ateliéru kresby Jitky Svobodové na pražské Akademii výtvarných umění. Autor pracuje ve svém ateliéru v Benešově u Semil a zároveň působí jako pedagog na Sklářské škole v Železném Brodě. Společně se svojí manželkou Petrou Kučerovou založili v roce 2008 studio Cave Canem, které se zabývá především tvorbou skleněných výrobků.

Galerie Templ připomíná, že Jiří Kučera se jako malíř dlouhodobě zabývá tématem krajinomalby a uvědomuje si sílící destruktivní vztah člověka ke svému životnímu prostředí.

Výstava Jiřího Kučery v Galerii Templ.Zdroj: Galerie Templ

„Jeho malby vedou diváka do klidných přírodních zákoutí, lesních zátiší a jako vnímavý pozorovatel se snaží převést na plátno formou expresivního malířského rukopisu krásu obyčejných přírodních jevů a skrytých detailů, jako jsou kameny porostlé mechem, houby, padlé stromy nebo staré tlející pařezy,“ uvádí galerie.

Komentovaná prohlídka i Pastoral Brothers. Muzeum symbolicky zahájí sezonu

Výstava Obraz na hladině představí řadu velkoformátových pláten, věnovaných převážně tématu zrcadlení světla a stínů na vodní hladině. Její vernisáž se uskuteční 21. března v 17. 30 hodin. Navštívit výstavu pak budou zájemci moci až do 20. dubna. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a o 13 do 16 hodin.