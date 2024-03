/FOTO, VIDEO/ V sobotu 23. března nastane v Mladé Boleslavi Noc divadel. K celonárodní akci se připojí Městské divadlo Mladá Boleslav i soubor Divadýlko na dlani, který připravil bohatý program.

Komedie Dokonalá svatba v Městském divadle v Mladé Boleslavi. | Foto: Jarmila Vlčková

Městské divadlo Mladá Boleslav uvede v sobotu v 19 hodin v rámci Noci divadel komedii Dokonalá svatba. „Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď? Svižná komedie britského autora Robina Hawdona popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den-obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou,“ stojí v anotaci na divadelní představení, v němž se představí Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska nebo Magdalena Jirounková.

Kromě představení se návštěvníci budou moci zúčastnit i Divadelního kvízu. Ten bude připraven od 19 hodin na malé scéně. „V Divadelním kvízu můžete potrápit své mozkové závity a zjistit, jak dobře znáte nejen mladoboleslavské divadlo! Zároveň se můžete vyfotografovat u naší fotostěny, kterou jsme v premiéře představili na lednovém galavečeru,“ píše se na webu divadla. Vstup na divadelní kvíz je zdarma, je však nutná rezervace Nutná je však rezervace míst v obchodním oddělení v Husově ulici, na telefonním čísle 326 323 269 nebo e-mailu divadlo.predprodej@seznam.cz.

Dvě divadelní představení, projekce filmu, koncert, profesionální fotokoutek a samozřejmě luxusně vybavený bar. To jsou hlavní lákadla Noci divadel, na níž zve mladoboleslavský amatérský divadelní soubor Divadýlko na dlani.

Program odstartuje už v 15 hodin divadelní představení Mrzák inishmaanský v podání herců Divadelního spolku Náplavka z Lysé nad Labem. „Diváky přenese na Aranské ostrovy ležící na západ od irských břehů na samém konci Evropy. Právě tady, v drsném kraji ošlehaném větrem vanoucím od oceánu, začíná příběh venkovského chlapce Billyho, který, ač z nejchudších poměrů, chce dobýt svět a stát se světoznámým hollywoodským hercem,“ přiblížil za pořádající Divadýlko na dlani Martin Weiss a zdůraznil, že diváci se mohou těšit na nekompromisní černou komedii, k jejíž atmosféře přispívá irská lidová hudba. O živý hudební doprovod se stará pětičlenná kapela. Představení trvá 150 minut a není vhodné pro děti.

Filmová premiéra

V 18 hodin bude následovat slavnostní premiéra filmu Pistole, jehož vznik inicioval herec Divadýlka Petr Havlík poté, co jej nadchla stejnojmenná povídka Emila Hakla. Scénář připravil Petr Matoušek, který se rovněž zhostil hlavní role. „Film, ve kterém se objeví řada herců Divadýlka na dlani, vypráví o vztahu úspěšného herce Jiřího Béše, ne zrovna příkladných morálních zásad, který je nucen vyřešit svůj komplikovaný vztah se synem. Projekci bude předcházet slavnostní úvod,“ sdělil Weiss.

V 19.30 hodin přijde na řadu koncert kapely Pankyho úlet z Benátek nad Jizerou. Ta pro film Pistole nahrála originální hudbu a její dva členové Lukáš Fila a Vojtěch Hajný jsou navíc stálými hosty Divadýlka na dlani.

Noc divadel završí repríza úspěšné komedie Těžká Barbora v podání domácích v podání herců Divadýlka na dlani. „Těžkou Barboru napsali Voskovec s Werichem ve 30. letech jako reakci na sílící nacistické hnutí. Městečko Eidam je v příběhu ohroženo sousední rozpínavou velmocí. Že vám to připadá povědomé? Divadýlko začalo inscenaci zkoušet ještě předtím, než se rozhořela válka na Ukrajině. Přestože se představení obejde bez větších aktualizací, jeho sdělení je bytostně aktuální,“ stojí v pozvánce. Představení začíná ve 20:30 hodin a trvá 120 minut.

Kromě toho se mohou návštěvníci těšit na i na luxusně vybavený bar a profesionální fotokoutek, který zajistí Fotobedna.