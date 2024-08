Netopýra viděl alespoň jednou v životě snad každý. Co ale dělá v zimě, čím tráví noci na jaře nebo jak žijí hendikepovaní jedinci? To se mohou dozvědět návštěvníci, kteří zavítají na jeden z programů akce Netopýří noc . Letos bylo zorganizováno celkem 53 akcí po celé republice, některé z nich se konají i v okolí Boleslavska.

Co by kamenem dohodil od okresu Mladá Boleslav proběhne Netopýří noc v Domě přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova. V pátek 30. srpna od 18 hodin mohou návštěvníci vidět hendikepované netopýry, děti si užijí dílničku, hravá stanoviště a kvíz, nebo se mohou vyfotit v netopýřím fotokoutku.

Po celý večer bude otevřený obchůdek s kavárnou, kde na příchozí v netopýřím kostýmu čeká malá odměna. Koho by přestali bavit netopýři, může navštívit expozici Sokolí svět.

Zajímavou přednášku si na 30. srpna připravila Helena Jahelková, která v terénní stanici CHKO Kokořínsko v Kokořínském Dole prozradí účastníkům detaily ze života netopýrů a ukáže jim hendikepované jedince. Rezervaci je nutné udělat předem na e-mailu eva.cizkova@nature.cz. V případě příznivého počasí se od 20 do 22 hodin uskuteční vycházka s ultrazvukovým detektorem k rybníku Harasov.

Zábavný program se odehraje na zřícenině zámku Zvířetice, a to v sobotu 31. srpna od 20 hodin. „Čeká na vás přednáška o životě netopýrů a jejich ochraně, ukázky ochočených hendikepovaných netopýrů, ukázka práce s ultrazvukovými detektory, hravá netopýří stezka pro děti či odchyt netopýrů do sítí,“ lákají organizátoři. Zájemci mohou přijít kdykoliv od 20 hodin až do půlnoci, program se bude opakovat, dokud bude ochotný někdo poslouchat. Organizátoři doporučují vzít si s sebou baterku nebo čelovku. Vstupné činí 50 a 80 korun.