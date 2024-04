Muzeum Benátecka pořádá ve čtvrtek od 17 hodin setkání se spisovatelem a básníkem Petrem Kukalem. Návštěvníci se mohou těšit na autorské čtení prokládané vystoupeními kytarového oboru benátecké ZUŠ.

Spisovatel Petr Kukal | Foto: FB/Muzeum Benátecka

Muzeum Mladoboleslavska, pod které Muzeum Benátecka spadá, na svém webu uvádí, že Petr Kukal je mužem mnoha profesí: působil jako učitel, novinář, vydal řadu próz, sbírek poezie a podílel se na několika učebnicích. Pracoval také v PR. „Obdržel několik literárních ocenění a jeho verše byly přeloženy do ruštiny, polštiny, maďarštiny a bosenštiny. Do Benátek jsme si Petra Kukala nepozvali náhodou: v dětství tu trávil prázdniny u babičky a pak zde pár let bydlel se svou rodinou. Má tak k našemu městu velmi blízký vztah,“ píše se na webu.

Během podvečera autorského čtení návštěvníci uslyší výběr z Kukalovy básnické tvorby, prozaické momentky, které autor popisuje jako textové fotografie z historického centra Prahy, a glosy a fejetony. „Jednotlivé pasáže budou prokládat hudební intermezza studentů kytarového oboru benátecké ZUŠ,“ píše se v pozvánce.