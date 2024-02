Muzeum Mladoboleslavska zahájilo tento týden novou výstavu. Nese název …neboť nevědí, co činí! a prezentuje různé podoby ukřižování Ježíše Krista v umění. Skončí symbolicky na Velikonoce.

Mladoboleslavský hrad, sídlo Muzea Mladoboleslavska | Foto: Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska na svém Facebooku informovalo o začátku nové výstavy na Mladoboleslavském hradě. „Protože se blíží předvelikonoční půst, nečekejte nic omamného ani veselého. Podtitulem výstavy nazvané … neboť nevědí, co činí! jsou různé podoby ukřižování Krista v umění,“ uvedlo muzeum.

Výstava prezentuje ztvárnění pojetí ukřižování. „Některá jsou klasická, jiná neotřelá formou nebo obsahem. Pro novou výstavu vybíráme ty nejzajímavější,“ zve muzeum s tím, že k vidění jsou obrazy, staré tisky, ale i kalvárie sestavené v lahvi.

Výstava …neboť nevědí, co činí! bude k vidění do 1. dubna 2024, tedy do Velikonočního pondělí.